De eerste 35.000 toeristen die een vakantie boeken op het eiland Malta deze zomer, kunnen tot 200 euro korting krijgen.

De republiek in de Middellandse Zee hoopt zo het toerisme een boost te geven in coronatijden.

De kortingen zijn bestemd voor toeristen die een verblijf van minstens drie nachten boeken in een deelnemend hotel. Hoe meer sterren het hotel heeft, hoe groter de korting. Die bedraagt bijvoorbeeld 200 euro in een vijfsterrenhotel (220 euro op het eiland Gozo), 150 euro in een viersterrenhotel en 100 euro in een driesterrenhotel.

'Veilige' bestemming

De actie maakt deel uit van een plan van 20 miljoen euro van de Maltese regering om de toerismesector een boost te geven voor het zomerseizoen. Reizen en toerisme waren in 2019 goed voor 16 procent van het bruto binnenlands product van Malta.

Het land presenteert zich als een van de veiligste reisbestemmingen deze zomer, omdat het bovenaan de vaccinatietabellen van de Europese Unie staat. Vrijdag waren er meer dan 230.000 dosissen coronavaccin toegediend; ongeveer een derde van 500.000 inwoners heeft minstens één prik gekregen.

