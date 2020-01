De Belgische reisorganisatoren bevestigen dat ze alle reizen naar China annuleren omwille van het coronavirus.

De beslissing werd verwacht, nadat de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken het reisadvies voor China had aangepast. Alle niet-essentiële reizen naar het land worden afgeraden.

Het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken luidt: 'Alle reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden. Bovendien wordt landgenoten aangeraden om niet-essentiële reizen naar de andere Chinese provincies (uitgezonderd Hong Kong) uit te stellen.'

Het is niet meteen duidelijk hoeveel toeristen door de beslissing worden getroffen, maar volgens de koepel van reisorganisaties ABTO (Belgian Association of Travel Organisers) is het momenteel eerder laagseizoen wat reizen naar China betreft. 'Het zal zeker niet om honderden mensen gaan, eerder om enkele tientallen', had ABTO-woordvoerder Pierre Fivet al gezegd.

Geplande reizen naar China zullen worden geannuleerd of omgeboekt. 'Onze leden zullen hun klanten hiervoor persoonlijk contacteren om samen het best mogelijk alternatief te bespreken', zegt voorzitter Luc Coussement. 'De veiligheid en gezondheid van onze reizigers blijven de topprioriteit.'

Uitgestorven Wuhan © AFP

Enkele leden van ABTO die China-reizen aanbieden zijn 'anders dan anders', Club Med, ImagineTravel en ook TUI. Deze laatste heeft momenteel geen reizigers in China, zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'We hebben geen vertrekken naar China vóór de maand mei. We volgen de toestand op de voet en we zullen op tijd een beslissing nemen, maar op dit moment wachten we nog even af.' Wie een reis naar China gepland heeft zonder een beroep te doen op een reisorganisator, moet zelf de nodige stappen ondernemen.

Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei, ligt in vogelvlucht op een 1050 kilometer van de Chinese hoofdstad Beijing. Dat is even ver als van Brussel naar Barcelona, Krakau of Oslo. De maatregelen die de Chinese autoriteiten hebben genomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus 2019-nCoV te voorkomen, hebben belangrijke gevolgen voor het vervoer, de economische activiteiten, de gezondheidszorg en het toerisme in het hele land.

