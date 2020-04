Het Gentse Museum voor Schone Kunsten lanceert een virtuele rondleiding door de toptentoonstelling 'Van Eyck, een optische revolutie'

De coronamaatregelen hebben een groot deel van de maatschappij lamgelegd. Ook de culturele sector deelt in de klappen. Zo moest de toptentoonstelling 'Van Eyck, een optische revolutie' in het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) vroegtijdig de deuren sluiten.

Via een virtuele live rondleiding met Till-Holger Borchert, één van de curatoren van de tentoonstelling als gids, krijgen kunstliefhebbers over de hele wereld nu toch de kans om gratis te genieten van de unieke verzameling van meesterwerken van Van Eyck, en dat onder de noemer 'Stay At Home Museum'. Dat meldt Toerisme Vlaanderen, dat in samenwerking met het MSK de Vlaamse Meesters naar de huiskamer brengt. De komende weken volgen nog gelijkaardige initiatieven rond Breugel, Rubens en andere grote namen.

Het MSK moest enkele weken geleden net als alle andere musea de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Om de duizenden kunstliefhebbers van over de hele wereld niet in de kou te laten staan, slaan het MSK en Toerisme Vlaanderen nu de handen in mekaar en lanceren ze het 'Stay At Home Museum'.

Digitaal visitekaartje voor Vlaanderen

'Als de wereld niet naar Van Eyck kan komen kijken, sturen we Van Eyck virtueel de wereld in', stelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. 'Dankzij het 'Stay At Home Museum'-project van Toerisme Vlaanderen en zijn museumpartners, kunnen we kunstliefhebbers van over de hele wereld in contact brengen met de grootmeester. 'Van Eyck, een optische revolutie' wordt een digitaal visitekaartje voor Vlaanderen'.

De virtuele rondleiding in het MSK gaat in première via Facebook Première op woensdag 8 april om 19 uur. Kunstliefhebbers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor die rondleiding en het aansluitend vragenuurtje met curator Frederica Van Dam, via de facebookpagina www.facebook.com/flemishmasters.

Naast de virtuele Van Eyck tentoonstelling staan de komende weken ook tentoonstellingen van Bruegel (woensdag 15 april om 19.00 uur), Rubens (woensdag 22 april om 19.00 uur) en andere grote namen op het programma. Of de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK na deze crisis opnieuw zal opengaan voor het grote publiek, en wat dat betekent voor de mensen die al een ticket konden bemachtigen, is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht tussen de verschillende partners.

