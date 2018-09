Vierhonderd jaar oud scheepswrak bij Lissabon gevonden: 'ontdekking van het decennium'

Voor de kust van Cascais in Portugal is een vierhonderd jaar oud schip gevonden met aan boord onder andere peperkorrels en Chinees keramiek.

De leider van het project Jorge Freire noemt de vondst 'de ontdekking van het decennium'. Zowel het schip zelf als de inhoud zijn van grote waarde.

Het schip werd gevonden in de monding van de Taag voor de kust van Cascais vlakbij Lissabon. Het honderd bij vijftig meter grote wrak ligt op twaalf meter diepte. Duikers vonden aan boord onder andere peperkorrels, bronzen kanonnen met het Portugese wapenschild en kaurischelpen die vroeger werden gebruikt in de slavenhandel.

Ook werd er Chinees keramiek uit de Wanli periode tijdens de late Ming dynastie (1573-1619) aan boord gevonden. Mede daardoor konden archeologen het schip min of meer dateren. Onderzoek van de archieven moet nog duidelijk maken om welk schip het precies gaat. Wel is duidelijk dat het schip op weg was van India naar Portugal.

De burgemeester van Cascais Carlos Carreiras is bijzonder in zijn nopjes met de vondst. 'Het is een uitzonderlijke ontdekking waardoor we meer over de geschiedenis kunnen leren en onze collectieve identiteit en gedeelde waarden kunnen versterken. Dat zal ons aantrekkelijker en competitiever maken.'

Volgens de minister van cultuur Luis Mendes bewijst de ontdekking dat de monding van de Taag, zoals specialisten al langer dachten, inderdaad een 'hotspot' voor scheepswrakken is.