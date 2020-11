In Pompeï zijn de opvallend goedbewaarde resten van een rijke man en zijn slaaf gevonden. Ze waren vermoedelijk op de vlucht voor de uitbarstende vulkaan Vesuvius.

De skeletten van de twee mannen die naast elkaar op hun rug liggen, werden ontdekt onder een dikke laag as van 1,80 meter in de ruïne van een luxueuze villa in Civita Giuliana dat iets ten noordwesten van Pompeï ligt. Dat de ene man rijk is, blijkt uit de sporen van een wollen mantel onder zijn nek.

. © AFP

De tanden en kiezen van het tweetal hebben de eeuwen doorstaan. De zachte delen van de lichamen zijn in de loop van de tijd vergaan en het omhulsel werd gevuld met gips dat hard is geworden. Daardoor is goed te zien hoe de lichamen er eeuwen geleden uitzagen.

Massimo van het archeologische park verklaart over de ontdekking: 'Deze twee slachtoffers zochten misschien een veilige plaats toen ze weggevaagd werden door een pyroclastische stroom om ongeveer 9 uur in de ochtend. Het is een dood door thermische shock wat ook te zien is aan de gebalde handen en voeten.'

. © AFP

Het leven in het Italiaanse stadje met zo'n 13.000 inwoners kwam op 24 augustus in het jaar 79 voor Christus abrupt tot stilstand toen de Vesuvius uitbarstte en de gebouwen, straten, mensen en dieren onder een dikke laag as verdwenen. Pompeï werd pas in de zestiende eeuw ontdekt, de opgravingen begonnen in 1750. De laatste jaren worden er voortdurend nieuwe vondsten gedaan op de archeologische site.

. © AFP

De skeletten van de twee mannen die naast elkaar op hun rug liggen, werden ontdekt onder een dikke laag as van 1,80 meter in de ruïne van een luxueuze villa in Civita Giuliana dat iets ten noordwesten van Pompeï ligt. Dat de ene man rijk is, blijkt uit de sporen van een wollen mantel onder zijn nek. De tanden en kiezen van het tweetal hebben de eeuwen doorstaan. De zachte delen van de lichamen zijn in de loop van de tijd vergaan en het omhulsel werd gevuld met gips dat hard is geworden. Daardoor is goed te zien hoe de lichamen er eeuwen geleden uitzagen.Massimo van het archeologische park verklaart over de ontdekking: 'Deze twee slachtoffers zochten misschien een veilige plaats toen ze weggevaagd werden door een pyroclastische stroom om ongeveer 9 uur in de ochtend. Het is een dood door thermische shock wat ook te zien is aan de gebalde handen en voeten.'Het leven in het Italiaanse stadje met zo'n 13.000 inwoners kwam op 24 augustus in het jaar 79 voor Christus abrupt tot stilstand toen de Vesuvius uitbarstte en de gebouwen, straten, mensen en dieren onder een dikke laag as verdwenen. Pompeï werd pas in de zestiende eeuw ontdekt, de opgravingen begonnen in 1750. De laatste jaren worden er voortdurend nieuwe vondsten gedaan op de archeologische site.