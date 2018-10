Archeologen ontdekken vijf nieuwe skeletten in Pompeï

Massimo Osanna, de directeur van de historsche site, heeft meegedeeld aan het Italiaanse agentschap Ansa dat er vijf nieuwe skeletten zijn gevonden in Pompeï.

De plaats ten zuiden van Napels werd in het jaar 79 na Christus verwoest bij een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Naast de knoken werd ook een deel van een bed of een sofa gevonden. De vondst gebeurde in dezelfde woning waar vorige week inscripties werden aangetroffen die aangeven dat Pompeï twee maanden later dan tot dusver gedacht werd getroffen door de vulkaaneruptie. In plaats van 24 augustus zou de uitbarsting op 24 oktober 79 hebben plaatsgevonden.

De ontdekkingen hebben bijkomende wetenschappelijke informatie verschaft over de ramp, zei directeur Osanna. 'De as is 18 uur lang op Pompeï neergevallen', aldus de directeur. 'Blokken lava vielen op de daken en blokkeerden de wegen. Dat maakte het onmogelijk voor de bewoners om de stad te ontvluchten'. Dat verklaart, aldus Osanna, dat de twee vrouwen hebben geprobeerd de sofa of het bed voor de deur te schuiven, om de asse tegen te houden - een vruchteloze poging om de dood te ontlopen.