Vanaf 2021 mogen duikers voor het eerst eeuwenoude scheepswrakken op de Griekse zeebodem gaan bekijken. Het eerste schip waar je naar kan duiken, stamt uit de vijfde eeuw voor Christus.

Griekenland gaat vanaf 2021 vier onderwatermusea openen waarin duikers naar eeuwenoude scheepswrakken mogen duiken. Het eerste is meteen een heel bijzonder wrak. Het gaat om het de Peristera, een handelsschip genoemd naar het onbewoonde eilandje bij Alonissos, dat in de vijfde eeuw voor Christus zonk.

De vondst veerig jaar geleden veranderde de kijk van historici op de antieke scheepsbouw ingrijpend. Tot die tijd dacht men immers dat de eerste handelsschepen uit de Romeinse tijd kwamen. De Peristera maakte duidelijk dat er dus al veel eerder, zo'n 400 jaar daarvoor, handelsschepen gebouwd werden.

Het hout waarvan het schip was gemaakt, is ondertussen grotendeels vergaan, maar de lading bestaande uit zo'n 4.000 amforen ligt nog op de bodem van de zee. Amforen zijn Griekse vazen met aan twee kanten handvaten die vermoedelijk gevuld waren met wijn. Een groot deel van de amforen is nog helemaal intact. Vissen, sponzen en andere zeedieren hebben de vazen ingepalmd en er een kleurrijk geheel van gemaakt.

Tot 2005 was het in Griekenland, met uitzondering van enkele plaatsen, verboden om te duiken omdat de overheid bang was dat duikers vondsten uit de klassieke oudheid zouden plunderen en beschadigen. Veel oude scheepswrakken zijn nog altijd verboden terrein.

Daar komt dus binnenkort verandering in. Vier schepen worden toegankelijk voor zowel duikers als niet-duikers. De duikers mogen ze zelf met eigen ogen gaan bekijken, maar enkel onder begeleiding van gidsen en archeologen. Niet-duikers kunnen zich onderwater wanen zonder zelf nat te worden door middel van virtual reality.

Later worden nog drie andere scheepswrakken toegankelijk in een onderwatermuseum: een Byzantijns wrak uit de negende tot de dertiende eeuw bij Kikinthos, een eveneens Byzantijns schip bij Akra Glaros en een schip uit de vierde eeuw bij Telegraphos.