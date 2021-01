Dit jaar opent in Italië een nieuwe fietsroute die rondom het hele Gardameer loopt. De route is 140 kilometer lang.

Het Gardameer in het noorden van Italië is het grootste meer in het land en een populaire vakantieregio. In de loop van dit jaar opent een nieuwe fietsroute over een afstand van 140 kilometer rondom de volledige lengte van het meer: de 'Garda by Bike' route. Alhoewel het een vrij lang traject is, kunnen alle fietsers - van jong tot oud - de route afleggen. Het fietspad is breed, er zijn geen steile stukken, de bruggen zijn goed omheind en de ondergrond bestaat uit houten planken waar je geen speciale fiets voor nodig hebt.

Een van de mooiste stukjes van de route is nu al geopend: in de buurt van Capo Reamol is de oever van het meer rotsachtig en grillig. Daar kan je langs fietsen over een soort zwevend fietspad.

De Garda by Bike route sluit aan op twee langeafstandsroutes door Europa: op de EuroVelo 7 Sun Route die over een afstand van 7700 kilometer van het uiterste puntje van Noorwegen naar Malta loopt en op de EuroVelo 8 Mediterranean Route die 7500 kilometer lang is en van Cadiz in Spanje naar Cyprus of Izmir in Turkije loopt.

Deze nieuwe fietsroute is niet het enige waar actieve reizigers in Italië naar uit kunnen kijken. Dit jaar - al is nog niet bekend wanneer precies - zal ook de Sentiero dei Parchi gereed zijn. Deze meer dan 7.000 kilometer lange wandelroute zal alle 25 nationale parken in het land met elkaar verbinden.

