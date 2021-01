Het kleine, kleurrijke eilandje Procida in de Baai van Napels is gekozen tot de Italiaanse Culturele Hoofdstad in 2022. Wat maakt dit eilandje zo aantrekkelijk?

Procida is slechts vier vierkante kilometer groot en telt zo'n 10.000 inwoners, maar heeft zoveel te bieden dat het zich in 2022 een jaar lang Culturele hoofdstad van Italië mag noemen. Je kent het wellicht van de films Il Postino en The Talented Mr. Ripley die hier werden opgenomen. Het is voor het eerst dat een eiland die titel mag dragen, Procida versloeg negen andere kanshebbers: Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania en Volterra.

Parma was in 2020 de Culturele hoofdstad, maar omdat het stadje in de regio Emilia-Romagna toen door de coronacrisis niet heeft kunnen profiteren van de titel, blijft Parma ook in 2021 de Culturele hoofdstad.

Procida maakte veel indruk op de jury met de presentatie 'La Cultura non Isola' (Cultuur isoleert niet) waarin ze een plan presenteren voor langzaam en duurzaam toerisme dat over het hele jaar verspreid wordt. Ze beloven daarbij de natuurlijke en culturele erfenis van het eiland te beschermen. Procida wil 330 artiesten aantrekken om een programma samen te stellen dat evenveel dagen van het jaar bestrijkt. Toeristen zullen zo ontdekken dat Procida en ook andere Italiaanse kustplaatsjes zoveel meer te bieden hebben dan strand en zon.

Dat is in ieder geval zo in Procida. De naburige eilanden Capri en Ischia zijn weliswaar veel bekender en mondainer, maar de grote troef van Procida is juist dat het zo 'gewoon' is gebleven. Daarom gaan Napolitanen zelf er ook graag naartoe. Je bent er dan ook zo vanuit Napels: na een mooie boottocht van een half uurtje.

Je arriveert dan in de Marina Grande, de drukste haven op het eiland. Maar de Corricella haven is mooier en bekender. Deze haven waar ieder huis een andere vrolijke kleur heeft en waar vissers druk bezig zijn met hun netten en het uitladen van de gevangen vissen, staat afgebeeld op vrijwel alle foto's van het eiland. Het is een paar kilometer wandelen tussen de ene en de andere haven, maar je kan ook de bus nemen.

Wat is er nog meer te zien?

De Santa Maria della Grazie is de gele kerk die meteen in het oog springt. Deze katholieke, barokke kerk werd in 1679 gebouwd en is niet alleen een van de mooiste monumenten op het eiland, maar biedt ook een fenomenaal uitzicht over het eiland en de Baai van Napels.

Een ander hoogtepunt is Terra Murata, een middeleeuws versterkt bolwerk dat de inwoners in het verleden moest beschermen tegen piraten en andere belagers vanaf de zee. Een deel daarvan is het Palazzo d'Avalos dat rond 1500 werd gebouwd als paleis en later - vanaf 1815 - dienst deed als militaire academie en vervolgens - tussen 1830 en 1998 - als gevangenis.

Palazzo d'Avalos © Getty Images

Ook leuk om te bezoeken is Santa Margherita Nuova, een kerkje uit de zestiende eeuw dat in de jaren negentig van de vorige eeuw herbouwd werd. Het staat op een klif boven de zee en daardoor heb je een weids uitzicht over de omgeving. De wandeling ernaartoe is ook mooi.

Santa Margherita Nuova © Getty Images

Een leuk uitstapje vanuit Procida is een wandeling naar het kleine eilandje Isolotto di Vivara, een beschermd natuurreservaatje dat je kan bereiken via een lange brug.

Isolotto di Vivara © Getty Images

Zwemmen en zonnebaden kan je ook op Procida: Chiaia is een mooi strand dat wordt omringd door kliffen en waar je kan zwemmen in het heldere water.

