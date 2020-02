'Winkelhieren' werd in 2019 verkozen tot woord van het jaar. Want ook in de dorpswinkel om de hoek hangt heel wat moois in de rekken. Deze vier shops liggen niet op de Meir of in de Dansaertstraat. Toch tippen heel wat Belgische merken ze als hun beste verkooppunten. De eigenaars leggen uit waarom lokaal shoppen werkt.

Zeventig jaar geleden startte Meert & Lodge met het verkopen van maatkledij voor mannen. Guido Meert en Maggy Gochet zijn ondertussen de derde generatie zaakvoerders en verkopen nu alleen vrouwenkleding. De eerste winkel in Schepdaal hebben ze uitgebreid met vestigingen in Wemmel, Zottegem en Asse.

...

'Moeders, grootmoeders en dochters: onze sterkte zit erin dat verschillende generaties bij ons komen shoppen. Al maakt de opmars van onlineshopping het moeilijker om die jongste generatie aan te spreken. Jarenlang hebben we ons afgevraagd hoe we konden opboksen tegen online. Het is al gebeurd dat een klant een paar sneakers dolgraag bij ons wilde kopen, maar wij ze niet meer konden opvragen in de stock. Toen we een tijdje later in haar restaurant gingen eten, had ze die sneakers aan en schaamde ze zich dat ze die online bij het merk had gekocht. Ondertussen zijn we er dus uit. Het zit 'm in een betere samenwerking met de leveranciers: wij zullen investeren in een breder aanbod van het merk en in ruil vragen we directe toegang tot hun onlineshop. Als boetiek staan we dichter bij de klanten: onze medewerkers kennen hen en benaderen hen als vrienden. Als we die persoonlijke aanpak kunnen combineren met de onlineservice van een merk, zullen onze klanten veel comfortabeler kunnen shoppen.' Meert & Lodge, Wijngaardstraat 2, 1703 Schepdaal. meert-lodge.be 'De eerste verkoopster die mijn moeder heeft aangenomen, heeft hier meer dan veertig jaar gewerkt. En ook vandaag is er weinig verloop in ons personeelsbestand. We zijn één grote familie van twintig verkoopsters en retoucheurs die goed voor elkaar en de klanten zorgen. Iedereen voelt zich hier daarom welkom. Wij hebben vaste klanten die wekelijks over de vloer komen, dan bouw je een band op. Sommigen nemen zelfs speciaal een dag vakantie om hier te komen shoppen. Die persoonlijke beleving vind je niet bij grote ketens, vandaar dat we hen niet als concurrentie ervaren. Onze familiale aanpak spelen we ook uit in onze communicatie. Op sociale media geven we onze klanten een kijkje achter de schermen door te tonen waar wij en het personeel mee bezig zijn. Daarnaast staan mijn eigen kinderen en die van mijn broer model voor de communiecollectie in ons eigen Helou-magazine. Zo betrekken we onze klanten ook bij onze familie en dat wordt geapprecieerd.' Helou Fashion, L. Van Bauwelstraat 16, 2222 Wiekevorst. helou.be 'Ik heb de job met de paplepel meegekregen: als kind hielp ik al mee in de winkel door kleren uit te pakken en collecties aan te kopen. Omdat ik dit al jaren doe en ook de mode op de voet volg, zit mijn buikgevoel goed. Ik moet net zo goed de trends aanvoelen voor hippe twintigers als voor modebewuste vijftigers, want zowel moeder als dochter komt hier shoppen. Het gebeurt zelfs dat mama en ik een silhouet zien en daarbij meteen een vaste klant in gedachten hebben. Wanneer die klant er zes maanden later ook mee naar buiten stapt, weet je dat je je cliënteel kent. Niet alle trends bereiken onze uithoek van West-Vlaanderen. In een modestad als Antwerpen draagt iedereen een culotte, terwijl je dat hier amper in het straatbeeld ziet. Het is aan ons om trendsetter te zijn in onze eigen streek, want uitbreiden hoeft niet: geef mij maar één boetiek waarin ik me volop kan inzetten voor mijn klanten.' Toppio, Menenstraat 32, 8900 Ieper. toppio.be 'De klant mag bij ons zijn wie hij of zij is, of daar nu een maat 38 of 54 bij hoort. Wij gaan tot de uitersten van de matentabel, omdat het net die mensen zijn die bij de grote ketens uit de boot vallen. Al twee jaar shooten we daarom klanten als modellen voor onze reclamecampagne. De reacties op die foto's zijn unaniem: iedereen is blij om modefoto's te zien waarin ze zich kunnen herkennen. Ook als team moet je blijven leren en evolueren, dus we sturen onze verkoopsters vaak terug 'naar school' voor cursussen in kleur- of figuuranalyse. Iedere laatste vrijdag van de maand gaan we workshops organiseren waarin we die kennis kunnen delen. We moeten steeds blijven innoveren en inspireren, want mensen wachten niet meer. Grote ketens hebben een enorme stock en wat je vandaag bestelt bij een onlinewinkel ligt morgen al voor de deur. Natuurlijk voelen we de concurrentie van onlinewinkels en van een grote stad als Roeselare, maar wij gaan voor een ultrapersoonlijke service en beleving. Het mooiste compliment kwam van een klant die zei: 'Jullie zijn eigenlijk de winkelstraat van Roeselare, maar dan in één gebouw.''Yzer Fashion, Stationsstraat 22, , 8850 Ardooie. yzerfashion.be