Het Nederlandse initiatief Vintage Per Kilo zet voor het eerst voet aan wal in Gent. Het congrescentrum wordt op 20 april omgetoverd tot een paradijs voor vintageliefhebbers, die uniek stuks per kilo kunnen kopen.

Het mag dan wel de eerste Gentse editie zijn, het vintage-per-kilo-idee is verre van nieuw. Al meer dan zeven jaar selecteert vintage-expert Serge unieke stukken die telkens op een andere locatie verkocht worden. Brussel en Amsterdam zijn tussen vertrouwde stops, nu richt het event zijn pijlen op de Gentse vintagefans.

Voor wie het principe niet kent: tijdens dit evenement koop je geen kledij per stuk, maar per kilo. Aan de kassa's staan weegschalen die de prijs van jouw buit afmeten. Voor één kilo kleding betaal je 18 euro, ongeacht het aantal dienstjaren of het merk ervan. Ter plekke zijn er geen pashokjes, dus het is handig om je kledij daarop af te stemmen.