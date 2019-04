Van de nieuwste technologische snufjes in fashion tot de triomf van invloedrijke mode-iconen. Deze vijf originele modepodcasts zijn het beluisteren waard.

The Glossy Podcast is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in mode en technologie. Elke maandag wordt iemand aan het woord gelaten die een aanzienlijke invloed heeft in deze tak van de industrie. Zo draait de nieuwste episode rond Ganesh Srivats, CEO van het modeplatform Moda Operandi. Waarom verliet hij de modewereld voor Tesla? Waarom is hij nu terug, en hoe is hij van plan Moda Operandi naar een hoger niveau te tillen?

Fashion Hags is een tweewekelijkse podcast over werkelijk alles wat met mode te maken heeft. Met de nodige humor nemen Abby, Katie en Evan je mee op reis doorheen elk modeonderwerp dat je je kan inbeelden. Zo bespreken ze hun favoriet naaigereedschap, maar wagen ze zich ook aan onderwerpen zoals feminisme in de mode-industrie.

Camille Charriere en Monica Ainley, modejournalisten en populaire influencers, gunnen je een blik achter de schermen van de mode-industrie tijdens hun podcast Fashion No Filter. Vanuit hun unieke positie nemen zij de goede en minder goede kanten van de mode-industrie onder de loep. In de nieuwste episode ontvangen ze Alexandra Van Houtte, CEO van Tagwalk, een zoekmachine voor modeliefhebbers.

Jodi Katz, oprichter van Base Beauty Creative Agency, presenteert Where Brains Meet Beauty. Tijdens eerlijke, soms emotionele, afleveringen graaft Jodi in het verleden van haar invloedrijke gasten om te weten te komen hoe ze aan de top geraakt zijn. En belangrijker: hoe ze aan de top blijven. De podcast verschijnt één keer per maand en duurt ongeveer veertig minuten.

3.55, een knipoog naar de 2.55 handtassen, is de achter-de-schermen-podcast van Chanel. Zo gaat Tyler Brulé in de eerste episode van het hoofdstuk 'Métier Class' een gesprek aan met de ondertussen overleden Karl Lagerfeld. De recentste aflevering is er een met Pharrell Williams in de hoofdrol. 3.55 is een goede podcast voor modeliefhebbers die willen weten wat er bij het Franse modehuis speelt.