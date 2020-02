Net zoals de voorbije seizoenen ging er heel wat aandacht naar de brexit en klimaatopwarming tijdens London Fashion Week. Daarnaast blijft de Britse hoofdstad ook bruisen het van het modetalent, met namen zoals JW Anderson, Burberry, Simone Rocha en Victoria Beckham op de kalender.

Dat de modeweek in Londen woelig zou zijn, stond in de sterren geschreven. Politieke onzekerheid, strijdlustige klimaatactivisten, de woeste wind van storm Dennis en de dreiging van het coronavirus brachten opschudding met zich mee. Een groot deel van de Chinese buyers en journalisten moesten verstek geven omwille van het coronavirus, maar London Fashion ploeterde dapper door. De Chinese ontwerpster Yuhan Wang toonde haar eerste solocollectie, ook al moest ze haar show inkorten omdat enkele stuks door het Coronavirus niet in Londen waren geraakt. De handgemaakte kledingstukken uit de collectie konden niet vanuit China naar Londen vervoerd worden. Ondanks de hindernissen, was Londen ook deze keer weer een plaats van vernieuwing, verjonging en uitdagende ideeën.

De activisten van Extinction Rebellion sloegen opnieuw hun tenten op in de straten van Londen tijdens de fashion week. Vorige keer vroegen ze tijdens een actie in begrafenisthema om de klassieke modeweek af te voeren. De Britse modefederatie gaf hier geen gehoor aan, dus trokken de klimaatstrijders nogmaals de straten in voor een fikse portie aan burgerlijke ongehoorzaamheid. Nog voor de shows van start gingen, kwamen ze al aankloppen bij de British Fashion Council met een brief waarin ze benadrukten hoe ernstig het klimaatprobleem is. Er is volgens de actiegroep 'radicaal leiderschap' nodig. Fast fashion is een groot probleem volgens XR, maar op ook de luxemerken moeten de kar keren, want op de modeweken wordt een precedent geschept. Tot de modefederatie actieve stappen zet om overconsumptie en overproductie een halt toe te roepen, blijven de actievoerders protesteren tijdens London Fashion Week. Op andere fashion weeks kampen ze met dezelfde problemen. De modeweek van Stockholm werd al afgelast, Helsinki Fashion Week gooide het roer om en sinds de vorige editie van Copenhagen Fashion Week heeft ook de Deense modeweek een actieplan om te verduurzamen. Dat de kleinere, Scandinavische modeweken voorlopen op die van New York, Londen, Milaan en Parijs wat duurzaamheid betreft, hoeft niet te verbazen: ze zijn kleinschaliger en kunnen dus makkelijker van koers veranderen. In Scandinavië kunnen milieuvriendelijke initiatieven ook sneller op bijval rekenen dan elders. Toch is ook Londen al enkele seizoenen in de weer om op een positieve manier aandacht te schenken aan milieuvriendelijke en ethische initiatieven. Tijdens de Positive Fashion Exhibition zetten ze ook dit keer duurzame ontwerpers in de schijnwerpers en tonen ze ecologische alternatieven voor de traditionele gang van zaken. Dit keer pakten ze voor het eerst uit met een kledingruilshop. 'Dit experiment past perfect binnen de huidige tijdgeest, waar de klemtoon niet langer ligt op consumeren, maar op ervaren', vertelt ontwerper Patrick McDowell aan The Guardian. In de swap shop kan je geen kleding kopen, enkel ruilen. Het initiatief is bedoeld om de deeleconomie en circulariteit te promoten.De nieuwe najaarscollecties stelen uiteraard de show tijdens fashion week, maar ook de modellen die de looks voorstellen gaan vaak over de tongen. Marco en Frederica, de ontwerpers van het Britse luxelabel 16Arlington, vroegen Lena Dunham om hun show te openen. De Amerikaanse Girls-actrice kreeg een goud-zwarte jurk aangemeten voor haar catwalkdebuut. Op Instagram reageerde de actrice en schrijfster met een kwinkslag: 'Ik kom mijn bed niet uit voor minder dan tienduizend dollar per dag, net zoals Linda Evangelista. (Mopje, ik werk voor chips)'. Maar ze gaf ook eerlijk toe dat model zijn in een echte modeshow haar deed nadenken over haar onzekerheden. De ontwerpers waren echter zo'n grote steun, dat Dunham toch plezier kon scheppen uit de ervaring. De zestienjarige Holly Fischer ruilde het tennisveld in voor de catwalk tijdens de show van JW Anderson. De opkomende tennisspeelster mocht net zoals Lena Dunham de show openen in een zwart-gouden jurk. De roodharige Tess McMillan verkondigde in een nog niet zo ver verleden dat ze nooit op een catwalk zou wandelen, maar daar bracht ontwerpster Simone Rocha gelukkig verandering in. Al verschillende seizoenen cast ze het model uit Texas, die ondertussen een graag geziene aanwinst is voor verschillende fashion shows rond de wereld.Burberry koos traditiegetrouw voor een modellencast om u tegen te zeggen. Goed voor aandacht op sociale media, maar het is ondertussen een tikje voorspelbaar dat Riccardo Tisci opnieuw de Hadids, Kendall Jenner, Irina Shayk en Joan Smalls de catwalk van Burberry opstuurt. We leerden Molly Goddard kennen als de tulekoningin. Haar vrolijke prinsessenjurken schopten het al tot op verschillende rode lopers en zelfs tot in de hit show Killing Eve: de roze jurk van Villanelle gooide hoge ogen. Het was dus vrij opmerkelijk dat ze zich nu ook aan mannenmode waagt. De volledige collectie werd geïnspireerd door Portobello Road en haar eigen kindertijd. Een foto van mini Molly aan de hand van haar vader kondigde de collectie aan. Erg nerveus was ze niet, aangezien het haar eigenlijk niet uitmaakt of vrouwen of mannen haar kleding dragen. Vrijheid, blijheid is het motto van de ontwerpster. De grootste motivatie voor haar debuut in menswear is haar verloofde Tom. 'Die bleef maar zeuren over wanneer ik eindelijk ook mannenkleding zou maken.' Zo zie je maar, de aanhouder wint. Molly Goddard was niet het enige jonge Britse talent om voor het eerst in de wereld van mannenmode te duiken. Richard Quinn staat net zoals Goddard vooral bekend om erg vrouwelijke silhouetten en stoffen, maar bewees ook dat hij zijn stijl kan vertalen naar een mannenlijn. Billy Porter - opnieuw een front row lieveling tijdens LFW - was alvast enthousiast. Voordien koos hij zonder scrupules jurken en capes uit de collecties van Richard Quinn, maar nu kan hij af en toe afwisselen met de geborduurde broeken. Verschillende ontwerpers, waaronder Richard Quinn, Roberta Einer, JW Anderson Victoria Beckham en Emilia Wickstead, showden heerlijke pofmouwen. Opgeblazen als een ballon, met of zonder glitters, dramatisch of eerder minimalistisch: we zagen ze in alle maten en vormen. Prinses Anne sloot de modeweek af met de overhandiging van de 'Queen Elizabeth II Award, de koninklijke modeprijs die uitgereikt wordt door de British Fashion Council en het Britse koningshuis. Dit keer mocht juwelenontwerpster Rosh Mahtani met de eer gaan lopen. Haar juwelenmerk Alighieri werd geprezen omwille van 'de ecologische en ethische productiemethode en de uitzonderlijke focus op detail, vakmanschap en de gemeenschap.' De autodidactische ontwerpster reageerde verrukt: 'Het belangrijkste wat we nu kunnen doen is ontwerpen maken die bedoeld zijn voor de eeuwigheid en ons niet laten misleiden door trends.' Een andere prijzenpakker was Richard Malone, die de International Woolmark Prize in ontvangst mocht nemen. De Ierse ontwerper ving 200.000 Australische dollar voor zijn inzet voor traceerbaarheid in de supply-chain en voor zijn duurzame bedrijfsvoering. Dankzij het prijzengeld kan hij zijn onderzoek verderzetten. 'Ik doe al van in het begin heel veel research, maar niemand geeft mij daar geld voor en daardoor verlies je veel tijd,' klonk het tijdens de award show.