België heeft talent. Samen creëerden Terre Bleue en Knack Weekend voor de derde keer een unieke capsulecollectie, met als leidraad comfortabele elegantie. Een blik achter de schermen van deze honderd procent Belgische modeshoot.

Het is zomer, maar het lijkt wel herfst. De hemel boven Brussel kleurt grijs, met regen- en stapelwolken voortgejaagd door de wind. In de tuin van de Kunstberg waakt onverstoord het standbeeld van Albert I. De zeldzame passanten houden even halt en kijken geamuseerd toe hoe het Belgische topmodel Hannelore Knuts de trappen op en af gaat terwijl ze een klein, wat koppig hondje meetrekt. Jerom heeft blijkbaar niet veel zin om zijn baasje voor een dag te volgen. Gelukkig heeft fotograaf Serge Leblon engelengeduld.

Topmodel Hannelore Knuts is het gezicht van de Terre Bleue x Knack Weekend-collab. © Levin voor Mindbox

Het team heeft als opdracht de capsulecollectie Terre Bleue x Knack Weekend in beeld te brengen. Dat is geen première. Het is de derde keer dat het Belgische modelabel silhouetten ontwerpt in samenwerking met ons magazine. Het idee ontstond in 2018 naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de jaarlijkse editie ' Mode, dit is Belgisch. De opdracht werd van meet af aan toevertrouwd aan Benoit Béthume, stylist en consultant van grote internationale modehuizen zoals Patou en Marine Serre. Voor deze poststaycationcollectie herfst-winter '21 gaf Terre Bleue als thema effortless chic mee. 'We wilden een loungewearlook, maar dan wel elegant, en zowel geschikt om te gaan werken als om uit eten te gaan', legt marketingdirecteur Liesbeth De Keyser uit. 'De look moest ook helemaal aansluiten bij ons DNA, waarin design, kwaliteit en duurzaamheid vooropstaan.'

Hoody in jersey uit de collectie. © Levin voor Mindbox

Classy in hoody

Hannelore Knuts heeft een lange camelkleurige jas aangetrokken die wappert in de wind. 'Ik voel mij er heel comfortabel in en classy effortless chic', lacht ze, guitig en tegelijk elegant. 'Ik zal mijn zoon een foto sturen om te laten zien dat ik ook zo'n mama kan zijn.'

Klassieke stukken werden herwerkt tot een hedendaags silhouet. © Levin voor Mindbox

Hannelore is geknipt voor deze rol. Ze kent het vak door en door en defileerde al voor Chanel, Gucci, Prada en Jean Paul Gaultier. Ze straalt moeiteloos elegantie uit, à la Carolyn Bessette-Kennedy, die meesterlijk minimalisme en een ontspannen look kon combineren. De collectie is helemaal geïnspireerd op het seizoen. Twaalf stukken die je naar wens kunt combineren. Wie droomt er niet van zo'n weldoordachte kleerkast? Een ode aan creativiteit en Belgische mode, samengevat in een pak met soepel vallende broek, een hoody in jersey, wijde hemden, een hesje, een truitje met drie knopen, een omhullende herenmantel en een zachte sjaal. Alles kan perfect samen gedragen worden en vormt een mooi kleurenpalet van taupe en marineblauw met inktblauwe accenten. 'Het zijn klassieke kledingstukken, maar als geheel herdacht om een hedendaags silhouet te creëren', vat Benoit Béthume de collectie samen. 'Ze zijn stuk voor stuk bijzonder comfortabel en een beetje loszittend . Ze sluiten mooi bij elkaar aan, zowel qua volume als qua kleuren.'

Minimalisme in een ontspannen look. © Levin voor Mindbox

De lucht blijft variëren van licht- naar donkergrijs. De enige constante is het groen van de bomen die de Kunstberg omzomen. Dat palet had Serge Leblon met zijn bijzondere gevoel voor kleur uiteraard meteen gespot. Al 38 jaar werkt hij als fotograaf, met succes: zijn werk was te zien in de grootste modemagazines, van Vogue tot Dazed, i-D of Self Service. In het begin van zijn carrière werkte hij vooral met flou-effecten, vervagende beelden. Die evolueerden tot poëtisch werk waarin contrasten en zijn geliefde buitenlicht worden uitgespeeld.

Een wollen hesje en een soepel vallende broek stralen samen een moeiteloze elegantie uit. © Levin voor Mindbox

De capsulecollectie krijgt een ereplaats in de vitrines van Terre Bleue, in de e-shop én op onze pagina's. Nu de shoot erop zit, begint het hele team spontaan te applaudisseren. ' We did it again', klinkt het. De beelden geven hun gelijk.

