Wil je een modefan gelukkig maken met een pakje onder de boom? Geen nood, wij weten waar te zoeken. Omdat onze Belgische ondernemers een hart onder de riem verdienen, selecteerden we acht cadeautjes van modemerken uit eigen land.

Niet zeker van de maat? Vraag of er geruild kan worden, doe stiekem opmetingen of kies - de veiligste optie - voor een cadeaubon.

Belgisch breigoed

De Belgische ontwerper Christian Wijnants staat bekend voor zijn levendige kleuren, artisanaal breigoed en uitgesproken grafische prints. Hij mocht met recht en rede al verschillende prijzen op zijn naam schrijven en heeft heel wat fans in binnen- en buitenland. Sinds 2019 maakt Wijnants ook mannencollecties. Heb je een high fashion lover op je lijstje staan? Iemand die wel eens wat meer verdient dit jaar én graag een gezellige warme nek heeft? Zoek niet verder: een sjaal van Christian Wijnants zal hem (en haar overigens ook) zeker kunnen bekoren.

Shop de Karissa Intarsia sjaal op christianwijnants.com (199 euro)

Een kwalitatieve en duurzame zonnebril van Yuma Labs

Voor heel wat mensen was 2020 een eye-opener. Ze willen duurzamer gaan leven en bewuster consumeren. En dat zonder in te boeten aan hun persoonlijke stijl. Gelukkig zijn er heel wat (Belgische) modemerken die uit het juiste hout gesneden zijn. Of uit het juiste plastic, in dit geval. Yuma Labs maakt immers zonnebrillen van honderd procent gerecycleerd plastic, in een closed-loop-systeem. Dat wil zeggen dat ze zo ontworpen zijn zodat ze na gebruik opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Niks gaat verloren. Met zo'n bril onder de boom, toon je alvast dat je helder zicht hebt op de toekomst.

Vind alle info op Yuma-labs.com (vanaf 139 euro)

Een bon met een groen hart

Geen idee wat je ontvanger mooi vindt, maar wel dat die een hart voor duurzame mode heeft? Kies dan voor een bon van het platform COSH! waarmee de gelukkige zelf een Belgische ondernemer kan steunen die eerlijke mode in het aanbod heeft. Je kunt er meteen een gezamenlijke shoppingtrip (in de toekomst, wanneer het terug kan) aan koppelen. Op de website van COSH! kunnen jullie samen een parcours uitstippelen langs duurzame mode-adresjes in een stad naar keuze.

Surf voor meer informatie en het aanschaffen van de bon naar Cosh.eco

Ode aan Brussel in T-vorm

Onze hoofdstad krijgt een eerbetoon in de vorm van stijlvolle uniseks T-shirts. Tijdens de lockdown kreeg Brusselaar Kwinten Lambrecht al wandelend het lumineuze idee om T-shirts te maken met verschillende lokale illustratoren, gebaseerd op verschillende wijken: Shirts in Brussels was geboren. Kwinten nam voor verschillende Brusselse wijken contact op met lokale illustratoren, die op hun buurt hun eigen 'Quartier Illustré' in beeld brachten. Vorst, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene en Jette kregen alvast een ode, andere wijken volgen. De T-shirts worden van duurzaam katoen gemaakt en zijn Fair Wear-gecertificeerd. De illustraties worden gezeefdrukt in Brussel en in de hoofdstad rondgebracht met de fiets.

Shirts in Brussels opent een eigen pop-upshop in de Dansaertstraat, van 12 tot 30 december. Online bestellen kan ook via shirts.brussels. (vanaf 29 euro)

De schoonste jeans ter wereld

Wist je dat de schoonste jeans uit Antwerpen komt? Het denimlabel HNST heeft als missie een super eerlijk en ecologisch alternatief te bieden voor conventionele jeans. De nieuwe collectie is beschikbaar in voorverkoop. De broek zal dus nog niet onder de boom liggen, maar wel de belofte dat er een heerlijk zittende, duurzame jeans arriveert in januari. Een cadeautje dat nog een beetje op zich laat wachten, maar het geduld zal dubbel en dik beloond worden.

Surf naar letsbehonest.eu om een exemplaar in pre-sale aan te schaffen (vanaf 135 euro, momenteel 20 procent voorverkoopkorting)

Shetlandwol op z'n mooist

Howlin' is het Antwerpse breigoedlabel van broers Jan en Patrick Olyslager, eigenaars van de Antwerpse shop Morrison. In hun aanbod zitten allerlei creaties van shetlandwol, zoals truien, sjaals, sokken en mutsen. De ontwerpen zijn steevast stijlvol en tijdloos, de materialen van hoge kwaliteit en de productie ethisch. De wollen stuks worden vervaardigd in artisanale ateliers in Schotland en Ierland, sinds jaar en dag meesters in breigoed. De zomercollecties in katoen worden in België geproduceerd. Een leuk weetje: Howlin' betekent letterlijk 'stinkt' in een Schots dialect.

Shop via Morrison.be (Future Fantasy Night Dub: 199 euro)

Schenk een uniek & circulair stuk

De Gentse Soraya Wancour van Studio AMA werkt enkel met materiaal dat al bestaat en kiest resoluut voor sociaal, circulair en transparant. De resten stof vindt Soraya bij een viertal Belgische textielproducenten. Het is een win-winsituatie, aangezien deze bedrijven ook aan hun circulariteit kunnen werken dankzij deze samenwerking. Studio Ama maakte al kleding van verschillende soorten materialen, zoals matrascovers, badhanddoekenstof, interieurtextiel en mannenhemden. Wil je iemand blij maken met een pièce unique? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Shop een item of een cadeaubon via studioama.be (linnen Juliet top: 92 euro)

Poëtische én comfortabele lingerie

Ontwerpster Ophelia Debisschop maakt al vijf jaar lingerie op maat onder de noemer Ophelia Lingerie. Twee keer per jaar lanceert ze ook een collectie, die telkens opnieuw uit kwalitatieve, streelzachte stoffen bestaat en in België wordt geproduceerd. De ontwerpster gaat er prat op lingerie te ontwerpen die als een tweede huid rond je lichaam zit. Geen knellende bandjes of nijpende beugels dus. Haar nieuwste collectie is haar meest persoonlijke. Ophelia selecteerde zeven vrouwen uit haar omgeving en ontwierp op basis van hun persoonlijkheid nieuwe silhouetten, telkens vernoemd naar de muze. Comfortabel, mooi en op en top Belgisch. Daar maak je vast iemand blij mee.

Ophelialingerie.be (slipjes vanaf 40 euro, beha's vanaf 95 euro)

Nog meer Belgische cadeau-inspiratie nodig? Deze webshops verzamelen cadeautjes van Belgische ondernemers en Belgische merken. Er is ongelooflijk veel talent in ons eigen land, laat deze eindejaarsperiode hét moment zijn om deze merken te ontdekken en steunen: A Better Blend Meer dan 70 Belgische lifestylemerken verzameld onder één webshop. Bij bestellingen boven de 99 euro zorgt het team van A Better Blend voor gratis verzending en een heerlijk stuk marsepein. De cadeautjes worden ingepakt, bij meerdere geschenken krijg je er een pakketje bij met inpakpapier en de nodige versieringen. Wil je het pakje rechtstreeks laten leveren bij de gelukkige? Dat kan! Je kunt zelfs een gepersonaliseerd kaartje toevoegen. Belgian Gift Guide Van het Oostendse juwelenmerk IRISS STUDIO tot de tweedehandsvondsten van Bijzonder Shop: op deze webstek vind je originele Belgische cadeautjes. De webshop werd opgericht door Miriam Heyrman and Nadia Kara. Ze zagen hoe moeilijk 2020 was voor lokale ondernemers en grepen de kans om een platform te bouwen waar shoppers gemakkelijk hun gading kunnen vinden in het lokale aanbod. Belgunique Uit liefde voor lokaal talent worden op deze webshop Belgische producten aangeboden. Belgunique bundelt het aanbod van een tweehonderdtal lokale makers: hun unieke producten en straffe verhalen onder één online dak. Als consument kan je op Belgunique lokale makers steunen, en kies je bewust om lokaal te kopen. Zo krijg je een uniek, kwalitatief en eerlijk product dat in België is gemaakt, dat wordt verzonden van de ateliers van de makers zelf. De talenten op Belgunique zijn mensen die dagelijks bezig zijn met hun ambacht. Local Market Maar liefst twaalf Belgische merken krijgen een plek in de JBC winkels én online. In het assortiment zitten onder meer unieke accessoires van Atelier Pierre, drinkglazen van Botega, huidverzorgingsproducten van Bubbles at Home, kaartjes van Kaart Blanche, wegwerpkoffiebekers van Kambukka, boeken en scheurkalenders van Lannoo, duurzaam kartonnen speelgoed van Mister Tody en nog zoveel meer.

Niet zeker van de maat? Vraag of er geruild kan worden, doe stiekem opmetingen of kies - de veiligste optie - voor een cadeaubon. De Belgische ontwerper Christian Wijnants staat bekend voor zijn levendige kleuren, artisanaal breigoed en uitgesproken grafische prints. Hij mocht met recht en rede al verschillende prijzen op zijn naam schrijven en heeft heel wat fans in binnen- en buitenland. Sinds 2019 maakt Wijnants ook mannencollecties. Heb je een high fashion lover op je lijstje staan? Iemand die wel eens wat meer verdient dit jaar én graag een gezellige warme nek heeft? Zoek niet verder: een sjaal van Christian Wijnants zal hem (en haar overigens ook) zeker kunnen bekoren. Shop de Karissa Intarsia sjaal op christianwijnants.com (199 euro) Voor heel wat mensen was 2020 een eye-opener. Ze willen duurzamer gaan leven en bewuster consumeren. En dat zonder in te boeten aan hun persoonlijke stijl. Gelukkig zijn er heel wat (Belgische) modemerken die uit het juiste hout gesneden zijn. Of uit het juiste plastic, in dit geval. Yuma Labs maakt immers zonnebrillen van honderd procent gerecycleerd plastic, in een closed-loop-systeem. Dat wil zeggen dat ze zo ontworpen zijn zodat ze na gebruik opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Niks gaat verloren. Met zo'n bril onder de boom, toon je alvast dat je helder zicht hebt op de toekomst. Vind alle info op Yuma-labs.com (vanaf 139 euro)Geen idee wat je ontvanger mooi vindt, maar wel dat die een hart voor duurzame mode heeft? Kies dan voor een bon van het platform COSH! waarmee de gelukkige zelf een Belgische ondernemer kan steunen die eerlijke mode in het aanbod heeft. Je kunt er meteen een gezamenlijke shoppingtrip (in de toekomst, wanneer het terug kan) aan koppelen. Op de website van COSH! kunnen jullie samen een parcours uitstippelen langs duurzame mode-adresjes in een stad naar keuze. Surf voor meer informatie en het aanschaffen van de bon naar Cosh.ecoOnze hoofdstad krijgt een eerbetoon in de vorm van stijlvolle uniseks T-shirts. Tijdens de lockdown kreeg Brusselaar Kwinten Lambrecht al wandelend het lumineuze idee om T-shirts te maken met verschillende lokale illustratoren, gebaseerd op verschillende wijken: Shirts in Brussels was geboren. Kwinten nam voor verschillende Brusselse wijken contact op met lokale illustratoren, die op hun buurt hun eigen 'Quartier Illustré' in beeld brachten. Vorst, Schaarbeek, Etterbeek, Elsene en Jette kregen alvast een ode, andere wijken volgen. De T-shirts worden van duurzaam katoen gemaakt en zijn Fair Wear-gecertificeerd. De illustraties worden gezeefdrukt in Brussel en in de hoofdstad rondgebracht met de fiets. Shirts in Brussels opent een eigen pop-upshop in de Dansaertstraat, van 12 tot 30 december. Online bestellen kan ook via shirts.brussels. (vanaf 29 euro) Wist je dat de schoonste jeans uit Antwerpen komt? Het denimlabel HNST heeft als missie een super eerlijk en ecologisch alternatief te bieden voor conventionele jeans. De nieuwe collectie is beschikbaar in voorverkoop. De broek zal dus nog niet onder de boom liggen, maar wel de belofte dat er een heerlijk zittende, duurzame jeans arriveert in januari. Een cadeautje dat nog een beetje op zich laat wachten, maar het geduld zal dubbel en dik beloond worden. Surf naar letsbehonest.eu om een exemplaar in pre-sale aan te schaffen (vanaf 135 euro, momenteel 20 procent voorverkoopkorting) Howlin' is het Antwerpse breigoedlabel van broers Jan en Patrick Olyslager, eigenaars van de Antwerpse shop Morrison. In hun aanbod zitten allerlei creaties van shetlandwol, zoals truien, sjaals, sokken en mutsen. De ontwerpen zijn steevast stijlvol en tijdloos, de materialen van hoge kwaliteit en de productie ethisch. De wollen stuks worden vervaardigd in artisanale ateliers in Schotland en Ierland, sinds jaar en dag meesters in breigoed. De zomercollecties in katoen worden in België geproduceerd. Een leuk weetje: Howlin' betekent letterlijk 'stinkt' in een Schots dialect. Shop via Morrison.be (Future Fantasy Night Dub: 199 euro)De Gentse Soraya Wancour van Studio AMA werkt enkel met materiaal dat al bestaat en kiest resoluut voor sociaal, circulair en transparant. De resten stof vindt Soraya bij een viertal Belgische textielproducenten. Het is een win-winsituatie, aangezien deze bedrijven ook aan hun circulariteit kunnen werken dankzij deze samenwerking. Studio Ama maakte al kleding van verschillende soorten materialen, zoals matrascovers, badhanddoekenstof, interieurtextiel en mannenhemden. Wil je iemand blij maken met een pièce unique? Dan ben je hier aan het juiste adres. Shop een item of een cadeaubon via studioama.be (linnen Juliet top: 92 euro) Ontwerpster Ophelia Debisschop maakt al vijf jaar lingerie op maat onder de noemer Ophelia Lingerie. Twee keer per jaar lanceert ze ook een collectie, die telkens opnieuw uit kwalitatieve, streelzachte stoffen bestaat en in België wordt geproduceerd. De ontwerpster gaat er prat op lingerie te ontwerpen die als een tweede huid rond je lichaam zit. Geen knellende bandjes of nijpende beugels dus. Haar nieuwste collectie is haar meest persoonlijke. Ophelia selecteerde zeven vrouwen uit haar omgeving en ontwierp op basis van hun persoonlijkheid nieuwe silhouetten, telkens vernoemd naar de muze. Comfortabel, mooi en op en top Belgisch. Daar maak je vast iemand blij mee. Ophelialingerie.be (slipjes vanaf 40 euro, beha's vanaf 95 euro)