Stella McCartney en VN lanceren charter: 'Mode-industrie moet samenwerken aan doelgerichte klimaatacties'

In Katowice hebben drieënveertig modemerken en -bedrijven zich geëngageerd om hun afdruk op het klimaat te verkleinen. Ze ondertekenden een charter waarin ze een reductie met dertig procent van uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2030 beloven. De industrie zet zich ook in om tegen 2050 koolstof-neutraal te zijn. Dat wil ze bekomen door het decarboniseren van haar productie, te kiezen voor duurzame en ecologisch materialen, koolstofarm vervoer en andere maatregelen.

Een van de initiatiefnemers van de verklaring is Britse modeontwerpster Stella McCartney. 'We kunnen er niet meer van weglopen. Iedereen moet actie ondernemen als we een positieve verandering willen zien', klinkt het bij McCartney in een gesprek met Business of Fashion. 'Het charter is nodig, want het is tijd dat niet alleen ik en andere kleine spelers in de mode klimaat op de agenda zetten. We hebben leiders nodig, die invloed kunnen uitoefenen op wetgeving.'

Delen We hebben leiders nodig, die invloed kunnen uitoefenen op wetgeving. Stella McCartney

Onder meer Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co en Puma hebben het charter ondertekend. McCartney hoopt dat de beloftes zullen zorgen voor een betere samenwerking en het investeren van geld in duurzame ontwikkelingen. 'We moeten als industrie onze portefeuille laten spreken.'

Oprechte inzet

Niet alleen modespelers tekenden het charter, ook de ngo WWF International engageert zich. Merken die nog geen handtekening hebben gezet, kunnen zich op een later tijdstip nog aanmelden. De Verenigde Naties hopen uiteraard dat het niet bij beloftes zal blijven. Daarom worden er werkgroepen opgericht die zullen toekijken op welke stappen ondernomen worden door de industrie. Want aan loze beloftes heeft het klimaat niets.

Delen Merken die nog geen handtekening hebben gezet, kunnen zich op een later tijdstip nog aanmelden.

'Ik hou van de term "duurzaamheid", maar ik vrees dat niet genoeg mensen weten wat het betekent', laat Stella McCartney optekenen. 'Volledige transparantie is heel belangrijk in dit opzicht. Daar moeten we allemaal naar streven.' Het is dus te hopen dat alle merken en bedrijven die de verklaring steunen zich voor honderd procent engageren in de toekomst.