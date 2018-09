Ontwerpster Sonia Rykiel krijgt straat in Parijs

Sonia Rykiel is één van de grote iconen uit de Parijse modewereld. Ze werd onder andere beroemd door haar breiwerk en werd ook wel de 'Koningin van het Breiwerk' genoemd. Rykiel vond comfort voor vrouwenkleding zeer belangrijk. Maar daarnaast was de ontwerpster ook een opvallende verschijning: ze ging altijd gekleed in het zwart en verfde haar haren altijd rood.

Op 29 september wordt een Parijse straat naar Rykiel vernoemd. 'Ik wou absoluut dat een plaatsje in Parijs Sonias naam zou krijgen', zegt dochter Nathalie aan WWD. 'Het voelde aan al iets belangrijks en symbolisch, een mooie reflectie van wie ze was als persoon.'

De straat zou in de woonwijk Saint-Germain-des-Prés liggen, tussen de Rue du Cherche-Midi en de Rue de Rennes. Rykiel overleed in 2016.