Binnenkort opent ze haar nieuwe studio in Marrakesh en volgend jaar bundelt ontwerpster Laurence Leenaert de krachten met modehuis Natan. Maar eerst op de planning: een capsulecollectie met het Belgische kledinglabel Bellerose.

Kaarsen in een beschilderde terracottaschaal en vier T-shirts met handgetekende prints: samen met een nieuwe flagshipstore in Gent komt Bellerose met een unieke samenwerking op de proppen. Het kleding- en interieurmerk ging in zee met onderneemster Laurence Leenaert, wier populaire label LRNCE niet weg te slaan is uit magazines en van Instagram. Voor de Belgisch-Marokkaanse ontwerpster is het haar eerste collab sinds ze vijf jaar geleden haar zaak oprichtte.

Laurence Leenaert: 'Toen ik mode studeerde aan het KASK in Gent, werkte ik vier jaar lang als jobstudent bij Bellerose om wat geld bij te verdienen. Voor mij paste het merk heel goed bij de sfeer en de visie van LRNCE. Mijn verhaal sprak dan weer Bellerose aan: een Belgische die verhuist naar het buitenland om er haar eigen label te starten. Samen zochten we naar een origineel product dat zij nog niet verkochten, maar dat beide labels zou aanvullen.'

Het resultaat van die brainstorm: kaarsen en T-shirts met jouw kenmerkende prints.

'De producten moesten uiteraard binnen de atmosfeer van beide merken passen. Daarom beschilderde ik de T-shirts en ontwierp Bellerose het model van de kleding; ik zorgde voor de keramiek en zij voor de geur van de kaars. Ik vond het belangrijk dat beide kanten hun steentje konden bijdragen.'

Je staat vooral bekend om je keramiek en je textiel, maar hier primeert de mode.

'Mode zal me altijd triggeren. Met LRNCE maak ik ook kimono's en lange jassen, maar die unieke stukken verkopen we niet op de website, net omdat ik wil dat ze uniek blijven. Klanten kopen graag spullen die iets speciaals hebben. Met de stoffen die ik vind, kan ik vaak ook maar één stuk maken. Grote oplages zijn niet aan mij besteed.'

Is dat waarom jullie ook nu slechts 320 kaarsen en 200 shirts creëerden?

'Ik hou van nicheproducten die niet overal te vinden zijn. Zelf ben ik ook altijd op zoek naar unieke items. Het is dat speciale gevoel dat ik aan mensen wil meegeven. En als het in een mum van tijd zou uitverkopen? Dan zou ik nadenken over wat we nog zouden kunnen doen. Een nieuwe uitdaging. Maar hetzelfde opnieuw produceren? Dat niet.'

© gf/ lrncexbellerose

Kaarsen (29 euro) en T-shirts (89 euro) zijn vanaf 10 oktober verkrijgbaar in de Bellerose-winkels en via bellerose.be.