Het is vandaag acht jaar geleden dat in Bangladesh een kledingfabriek instortte. De ramp, die het leven kostte aan meer dan duizend textielarbeiders, veroorzaakte wereldwijd een roep om revolutie in de modewereld, die resoneert tot vandaag.

Op 23 april 2013 merkten textielarbeiders scheuren in het acht verdiepingen tellend gebouw waar ze elke dag kwamen werken. De meldingen daarvan werden echter verticaal geklasseerd en arbeiders werden aan het werk gezet. Een dag later begaf de structuur van het gebouw vol constructiefouten het en kwamen 1132 textielarbeiders om het leven. Nog eens duizenden raakten gewond.

Het verhaal veroorzaakte een schokgolf over de hele wereld en werd algauw gezien als metafoor voor de mode-industrie. Iedereen weet immers dat er barsten in het systeem zitten - iemand moet de prijs betalen voor de spotgoedkope wegwerpkleding die de winkelstraten overspoelt - maar slechts weinigen doen iets om dit te veranderen.

Dat veranderde ietwat na 24 april 2013. Steeds meer organisaties, kledingbedrijven en beleidsmakers begrijpen de problemen in de modesector. Toch blijven organisaties in de week voor de ramp aan de alarmbel trekken en staat 24 april tegenwoordig in de agenda van actievoerders als Fashion Revolution Day. Ook vandaag staan in de hele wereld acties gepland, waaronder in Brussel.

