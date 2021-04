Tijd voor een positieve revolutie: van 19 tot 25 april vindt Fashion Revolution Week plaats. Een hele week lang stellen we kritische vragen over onze kleding. Kijk eens in je kledingetiket en vraag modemerken naar de herkomst van hun collecties.

Toen op 24 april 2013 meer dan meer dan duizend doden en een veelvoud aan gewonden vielen tijdens de Rana Plaza-ramp, werden de onzichtbare handen die onze kleren maken in één klap zichtbaar. De mensonterende omstandigheden waarin textielarbeiders moeten werken werden plots wereldnieuws.

Ook Carry Somers en Orsola de Castro vonden het hoog tijd voor een radicale verandering. Samen richtten ze Fashion Revolution op, een internationale non-profit beweging die transparantie van de mode-industrie eist. 'We willen een revolutie ontketenen die de manier waarop onze kleren geproduceerd en aangekocht worden radicaal verandert', klinkt het.

Ieder jaar herdenkt de organisatie de ramp van Rana Plaza op 24 april. Rond deze periode worden kledingmerken ter verantwoording geroepen met de hashtag #whomademyclothes. Alle mensen, over heel de wereld, kunnen deelnemen door te vragen wie hun kleding maakt en van welke materialen hun kledingstukken worden vervaardigd: deel een selfie of portret met je kledingetiket en vraag #whomademyclothes en #whatsinmyclothes. Het is ook het ultieme moment om jouw favoriete duurzame merk een hart onder de riem te steken.

Het thema van Fashion Revolution Week dit jaar is de onderlinge verbondenheid van mensenrechten en de rechten van de natuur.

Zin om je tanden nog dieper te zetten in de wereld van de duurzame mode? Wij verzamelden enkele evenementen, talks en activiteiten om je honger te stillen. Omwille van de coronamaatregelen gaan de meeste zaken digitaal door, maar laat dat de pret niet bederven: een geïnspireerd mens is er twee waard.

COSH! Fashion Community Night

Op donderdag 22 april organiseert COSH! een community night, samen met Mode Unie, Fairtrade Belgium, Schone Kleren Campagne, Creamoda en Ecover. Er staan interessante panelgesprekken op het programma, met boeiende experts. Het zal onder meer gaan over de haalbaarheid van de nieuwe wetten inzake de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en due diligence op het gebied van mensenrechten. Je krijgt ook de kans om opkomend circulair ontwerptalent te ontdekken en te connecteren met zowel ontwerpers en retailers als andere belangrijke spelers in het duurzame modelandschap.

Schrijf je in voor het gratis event via cosh.eco.

Zin om lokale, duurzame mode-ondernemers te steunen en je garderobe op te frissen? Surf dan naar cosh.eco en stippel je eigen shoppingparcours uit. Je vindt er adresjes in gans het land. Liever online shoppen? Ook daarvoor kan je inspiratie opdoen op het platform van COSH!.

Slow Fashion Show van Gent Fair Trade

Traditiegetrouw laat Gent van zich horen tijdens Fashion Revolution Week. Zo heeft Gent Fair Trade onder andere een online modeshow georganiseerd, met slow fashion als thema. Met deze show wil de stad aantonen dat tweedehandskledij ook aantrekkelijk en modieus kan zijn. Green is the new black. Acht geëngageerde jongeren tonen hun meest originele, duurzame en betaalbare outfits. De modeshow, die vooraf werd opgenomen in het Industriemuseum te Gent, zal te volgen zijn op de Facebookpagina van Gent Fair Trade op woensdag 21 april om 21u.

Fashion Show © Gent Fair Trade

Expo van Fashion For Good over biogebaseerde stoffen

In deze (voorlopig) virtuele tour in het Amsterdamse Fashion For Good museum, ontdek je de nieuwste innovaties omtrent biogebaseerde stoffen. Je maakt kennis met de startups die elk hun eigen ontwikkelingen voorstellen, zoals: leer gemaakt van paddenstoelen of appels, zijde gemaakt van sinaasappelschil en glitter van eucalyptus. De mode van de toekomst zit in deze uitvindingen en dit is ook grote modehuizen niet ontgaan. Stella McCartney en Salvatore Ferragamo hebben beiden al geëxperimenteerd met deze stoffen.

Expo: nog tot oktober 2021 online en van zodra de coronaregels het toelaten in Nederland, in het Fashion For Good museum in Amsterdam. Reserveer jouw timeslot en tickets op voorhand via fashionforgood.com

Grow Expo Fashion For Good © Alina Krasieva

Fashion Revolution online

Tijdens Fashion Revolution Week, kan de organisatie van Fashion Revolution niet ontbreken. Tijdens deze week zijn er dagelijks online events over de hele wereld waar je aan kan deelnemen, van webinars tot panelgesprekken. De onderwerpen gaan over mensenrechten, watervervuiling en wat jij zelf kan bijdragen aan de campagne.

Voor meer info kan je de gratis gidsen downloaden en een poster afdrukken via de website. Neem ook een kijkje op de facebookpagina van Fashion Revolution Belgium om te weten te komen wat jij kan doen en welke acties er in ons land georganiseerd worden.

Een lijst van de events vind je via deze link.

Een van de vier posters van Fashion Revolution om aan je raam te hangen. © Jada Bruney

Bijleren en shoppen tijdens het United Fashion Festival van MAD Brussels

Curatoren Bénédicte de Brouwer (MAD) en Aya Noël nodigden veertig vernieuwende ontwerpers uit om aan de hand van een tentoonstelling, lezingen en workshops te werken rond thema's zoals overconsumptie en duurzaamheid. Samen tonen ze wat de toekomst van mode zou kunnen zijn: eentje waarin producenten en consumenten hongerig zijn naar minder en beter. Je kunt je laten inspireren door de tentoonstelling en verschillende digitale talks.

Snuister ook zeker eens in de duurzame collectie 'Daily Menu', die speciaal voor het festival gemaakt werd door ontwerpers Doriane van Overeem, Karolina Jurikova en Maximilian Rittler, onder begeleiding van drie mode-experts: Veronique Branquinho, Niki de Schryver (Cosh!) en Peggy Acke (MAD). Het jong Europees talent vervaardigde uit tweedehands kledingstukken en deadstock materialen een collectie, die op vernuftige wijze verschillende soorten lichamen staat en aanpasbaar is aan de gelegenheid. Zo word je de look nooit beu. De collectie is te koop in de shop van het MAD en op de website.

Expo: nog tot 6 juni in het MAD in Brussel. Reserveer jouw timeslot en tickets op voorhand via mad.brussels

Lezingen: bekijk op unitedfashionfestival.eu welke online talks er binnenkort plaatsvinden en schrijf je gratis in.

Het ontwerpteam aan het werk © Alexandra Bertels

