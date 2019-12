Er is een gigantisch groot mode-aanbod, maar waar maak jij jouw vrienden, geliefden en familie blij mee tijdens de feestdagen? Om miskopen te vermijden, kan je kiezen voor gepersonaliseerde geschenken.

Wat dacht je van een bon voor een jurk op maat. Of misschien wil je wel samen de handen uit de mouwen steken tijdens een workshop? Wij selecteerden heel wat leuke geschenken voor modeliefhebbers, zodat jij je niet uit de naad moet werken om een goede keuze te maken.

Ophelia

Ophelia ziet haar lingerie als een surplus, een compliment voor het lichaam, en niet als een manier om jezelf te verbergen. Naast collecties, biedt het Belgische merk ook lingerie op maat aan. Wil je graag iemand een setje cadeau doen dat helemaal perfect zit? Of de ontvangster van dit mooie cadeau zelf een eigen, uniek setje laten ontwerpen? Dat kan: Ophelia biedt maatwerk én workshops aan. Een persoonlijker en intiemer cadeau vinden, is haast onmogelijk. Meer informatie over de data en prijzen staat op de website van het label. Of contacteer de ontwerpster via info@ophelialingerie.be als je een workshop wil aanvragen (minimum 4 deelnemers).

Mechelsesteenweg 78, Antwerp, Belgium

Ophelialingerie.be

Een lingeriesetje op maat of er zelf eentje ontwerpen bij Ophelia in Antwerpen © Ophelia

Schaap

Mannen worden soms wat verwaarloosd op vlak van mode. Dat kan je deze kerst helemaal goed maken dankzij Schaap, de maatservice voor de moderne gentleman. Kostuums kon je al langer op maat bestellen bij deze Belgische tailors, maar sinds kort bieden ze ook premium merinowollen truien aan. Het garen voor de truien komt van Zegna Baruffa uit Borgosesia, enkele kilometers ten noorden van Biella. gekend als de heimat van de betere Italiaanse wolindustrie.

Ken je een man die graag piekfijn voor de dag komt en zweert bij kwaliteit? Dan is een cadeaubon van Schaap misschien wel het perfecte cadeau.

- Schaap headquarters: Graaf van Egmontstraat 25a, 2000 Antwerpen

- Schaap Flex: Coupure Rechts 88 - 9000 Gent (Ampla House)

Schaap: het ideale geschenk voor een stijlvolle dandy © Schaap

Plus Que Parfait

Het Leuvense merk Plus Que Parfait borduurt leuke boodschappen en illustraties op T-shirts, sweaters en totebags. Naast leuk, is het ook duurzaam: voor de T-shirts en sweaters werken ze met biokatoen en de totebags worden gemaakt van gerecycleerd materiaal. Voor een gepersonaliseerd stuk mail je welk model je het mooist vindt en wat erop geborduurd mag worden naar info@pqp-clothing.com. Is de ontvanger van jouw cadeau een gigantische kaasfanaat? Of fan van een bepaalde televisiereeks? Een echte eco-warrior? Tuk op schattige zeedieren? Personaliseer naar hartenlust en maak de gelukkige onder de kerstboom blij met een hyperpersoonlijk geschenk.

Meer info en prijzen via pqp-clothing.com

Gepersonaliseerde basics van Plus Que Parfait. Moet jij een cadeautje kopen voor een grote Friends-fan? Of iemand die dol is op kaas? Of misschien wel een echte eco-warrior? Kies voor een persoonlijke boodschap of een veelzeggend icoon en maak hem of haar blij. © PQP

Annelies Bruneel

Atelier Annelies Bruneel is een kleermaker uit Brussel. In het Atelier worden kledingproblemen recht in de ogen gekeken. Naast kleding maken, denkt Annelies Bruneel ook na over kleding op mensenmaat: wat wil onze kleding zeggen over wie we zijn? Welke kleuren, stoffen en snits complementeren onze persoonlijkheid en onze schoonheid? Met deze vragen gaat het Atelier aan de slag tijdens praktische, persoonlijke workshops rond mode. De rode draad is duurzaam en divers denken en je kleden naar jouw wensen en noden.

Van Volxemlaan 218, 1190 Vorst

atelier@anneliesbruneel.be/anneliesbruneel.com

Sikkema

Het Gentse mode-op-maat bedrijf Sikkema maakt bruidsjurken, maar ook kleding voor andere gelegenheden op maat. Ze hebben een inspiratiecollectie, waaruit je een model kunt kiezen dat het dichtst aanleunt bij je persoonlijke smaak. Vervolgens kan de klant dit model gaan personaliseren. Kies jouw favoriete stof, halslijn, rugdecolleté, de lengte, type mouwen en afwerking tot je volledig overtuigd bent van het ontwerp. Daarna worden je maten opgenomen zodat het ontwerp echt perfect aansluit. Neem een kijkje op de website van Sikkema voor meer informatie. Heeft jouw geliefde, liefste nichtje of beste vriendin een kledingstuk op maat verdiend onder de boom? Contacteer de dames achter Sikkema voor een cadeaubon via info@sikkema.be.

sikkema.be

Sikkema: mode op maat © Sikkema

Atelier Bossier

Een duurzame basic personaliseren bij Atelier Bossier kan jouw cadeau naar een hoger niveau tillen. Dat laatste kroketje aan de kersttafel is gegarandeerd voor jou na dit geschenk. Alle stuks worden in Europa gemaakt, van kwalitatieve materialen. De tijdloze items krijgen een persoonlijke toets door aan te geven wat je op het stuk wil zien verschijnen. Surf voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen naar atelierbossier.be of stuur een mail naar hello@atelierbossier.be.

Atelier Bossier © Atelier Bossier

Workshops bij Eva V.

Moet je een cadeau geven aan iemand die van mooie dingen houdt én creatief is? Dan kan een workshop bij Eva Verbruggen wel eens ideaal zijn. Van borduren op kleding tot het zichtbaar herstellen van kleren die stuk zijn. Of wat dacht je van een workshop om een eigen wandtapijt te weven? Ze heeft het allemaal in de aanbieding. Check het aanbod op hetateliervanevav.be en reserveer een plaatsje. Als je een workshop op verplaatsing cadeau wil doen, moet je minstens acht personen optrommelen en een mail sturen voor meer informatie. Een cadeaubon biedt Eva ook met plezier aan: gewoon even kijken op de website of mailen naar eva@dewenkbrauwerij.be.

Workshops bij Eva V. © Eva V

Familiejuweel van Elisa Lee

Elisa Lee, het juwelenmerk uit Ronse, breidt haar gamma van mode-, verlovings- en huwelijksjuwelen uit met familiejuwelen. De Elisa Lee Tribe Collectie vormt de meest persoonlijke collectie van het merk. Je kunt aan de slag met letters en woorden of kindertekeningen en krabbels van je koters. Dat kan resulteren in halsnoeren en armbanden met de namen van de geliefde, kinderen, metekind, oorbellen met de namen van je kroost, juwelen met een kindertekening of de naam van een pasgeborene gegraveerd in een geboorte-armband. Er zijn heel wat opties om uit te kiezen. Surf naar elisalee.be voor alle mogelijkheden en prijslijsten. Een echte f(r)amily affair!