Bekende en minder bekende mensen over die ene ervaring die hun kijk op het leven veranderde. Na jarenlang gepest te zijn om haar beperking, ging Lisa Winckelmans (21) alleen wonen en leerde ze op eigen benen te staan. Een boost voor haar zelfvertrouwen, waardoor ze het zelfs tot model schopte.

Volgens mij zijn de mensen die het positiefst in het leven staan mensen die weten wat het is om af te zien, om je anders of eenzaam te voelen. Ik vind het vandaag ontzettend belangrijk om een boodschap van optimisme de wereld in te sturen. Ik ben niet altijd zo positief geweest. Ik ben pessimistisch van aard, heb last gehad van depressie en geleefd met angst. Als tiener leek alles vreselijk en uitzichtloos. Ik had een negatief zelfbeeld. Toen ik veertien jaar was, begon elke dag met de gedachte: jij zult nooit iets kunnen betekenen voor iemand. Jij gaat je dromen niet waarmaken. Jij bent anders en mensen zullen jou nooit aanvaarden. Dat lijken normale gedachten voor een puber. Je hele hormonale huishouding staat op z'n kop, alles verandert snel en alles is een groot drama. Voor mij kwam daar dan ook nog eens mijn beperking bij.

...