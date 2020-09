In het lijvige salontafelboek 'I'll wear it until I'm dead' krijgen we als lezer een unieke inkijk in de avant-gardistische garderobe van mode- en kunstverzamelaar Myung-il Song. Geniet mee van de foto's die het archief van de iconische verzamelaarster vastleggen.

'Ik zal het dragen tot ik dood ben', liet Myung-il Song optekenen over haar mode-archief. De uitgebreide collectie van unieke designerstuks is voor haar geen dode materie die in de kast stof ligt te vergaren. Of een kledingstuk nu van 1996 of van 2020 is, de verzamelaarster draait haar hand er niet voor om: uit de kast en aan haar lichaam, daar horen deze stuks thuis.

'Mijn moeder heeft nooit goed begrepen wat het betekent om overdressed te zijn', schrijft dochter Song-I Saba in 'I'll wear it until I'm dead'. 'Ik herinner me nog de dag dat ze een cake kwam afleveren op school, glunderend in haar tabi-hakken en een jurk die enkel beschreven kan worden als pastel-plaid en opblaasbaar. Dat de monden van mijn klasgenoten en leraar openvielen, merkte ze totaal niet op.' Voor de uitbaatster van de Weense cultwinkel SONG is iedere dag een feest. 'We zouden allemaal van haar kunnen leren en onthouden dat er heel veel plezier te beleven valt op aarde, terwijl we er nog zijn' aldus haar dochter.

Antwerp connection

Wie al ooit in de Praterstrasse in Wenen is geweest, kan beamen: SONG is niet zomaar een concept store. Het is een mode-, kunst- en interieurshop, waar je je ogen de kost kunt geven en zowel nieuw talent als gevestigde ontwerpers kunt kopen. SONG schenkt bovendien veel aandacht aan Belgische mode en de oprichtster rekent de Antwerpse modescene bij de beste ter wereld. De afgelopen 21 jaar legde Myung-il Song een enorme modecollectie aan, die nu voor het eerst getoond wordt aan het brede publiek in de publicatie van Lannoo.

De collectie kent unieke stukken van Dirk Van Saene, Martin Margiela, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Bernhard Willhelm, Stephen Jones, Kei Ninomiya, Paul Harnden Shoemakers en Balenciaga. Elk stuk of deelcollectie werd opnieuw gefotografeerd door internationaal bekende modefotografen Ronald Stoops, Maria Ziegelböck en Dan Hawkins en worden in dit werk voor het eerst samen gepubliceerd.

Het boek is een creatieve samenwerking tussen ontwerper en kunstenaar Dirk Van Saene, modevisagiste Inge Grognard, modefotograaf Ronald Stoops en grafisch ontwerper Paul Boudens. Het resultaat is een retrospectief werk met interviews met Dries Van Noten en Kaat Debo, en een exclusief gesprek tussen Dirk Van Saene, Myung-il Song en Dominique Nzeyimana.

Balenciaga AW 2006-2007 © Dirk Van Saene

Balenciaga SS 2007 © Dirk Van Saene

Balenciaga SS 2008 © Dirk Van Saene

Dries Van Noten AW 2013-2014 © Norma Kiskan

Dries Van Noten AW 2013-2014 © Norma Kiskan

Dries Van Noten AW 2011-2012 © Norma Kiskan

Dirk Van Saene AW-2005-2006 © MARIA ZIEGELBÖCK

Dirk Van Saene SS 2000 © MARIA ZIEGELBÖCK

Dirk Van Saene SS 2018 © MARIA ZIEGELBÖCK

Dirk Van Saene SS 2018 © MARIA ZIEGELBÖCK

Martin Margiela © Lott Donadelk

Martin Margiela AW 2001-2002 © Ronald Stoops

Martin Margiela AW 2005-2006 © Ronald Stoops

Martin Margiela AW 2006-2007 © Ronald Stoops

Martin Margiela SS1999 © Ronald Stoops

Martin Margiela SS 2009 © Ronald Stoops

Martin Margiela SS1999 © Ronald Stoops

Stephen Jones SS 1996 © MARIA ZIEGELBÖCK

Walter Van Beirendonck AW 2018-2019 © MARIA ZIEGELBÖCK

Boekcover © GF

I'll wear it until I'm dead Auteurs: Myung-Il Song & Dominique Nzeyimana Engelstalig Uitgeverij Lannoo Aantal pagina's: 352 pagina's Prijs: 69 euro

