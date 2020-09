Nu thuiswerk de norm wordt, krijgt het klassieke kostuum concurrentie van makkelijk zittende kleren. Chic bovenaan, casual onderaan is de nieuwe look.

Vorige winter zagen we bij veel ontwerpers dat ze mannen uit hun comfortzone wilden halen. Geen sombere tweedelige pakken bij Berluti, Dior, Jacquemus, Hermès en Givenchy, maar kleurrijke modellen in verfijnde en luxueuze materialen, een tikje flamboyant zelfs. Een mannentrend die werd doorgetrokken in hoody's, T-shirts en joggingpakken. Het mag duidelijk zijn: mannen zouden zich mooi maken, opvallen en zich daar heel happy bij voelen. Maar dat was buiten Covid-19 en de lockdown gerekend. En buiten het feit dat dit virus onze levens voor lange tijd zou omgooien. 'Casual wear zal alleen nog aan populariteit winnen', aldus Tim De Jong, inkoper mannenkledij bij Verso in Antwerpen. 'De formelere stukken waren de laatste jaren al moeilijk te verkopen. Kleren die vooral werden gekocht voor speciale gelegenheden zoals bruiloften of feesten zijn nog minder interessant nu mensen het grootste deel van hun tijd thuis doorbrengen. Maar ook al wordt er minder gekocht, mannen geven wel de voorkeur aan een stuk dat echt het verschil maakt. Ze kiezen vandaag kleren om zichzelf te verwennen. Als je niet veel uitgaat, kleed je je voor jezelf en niet voor anderen.' Terwijl de eerste stukken van het herfst-winterseizoen later dan voorzien in de winkelrekken hangen en online verschijnen, zien we een opmerkelijke mannentrend opduiken. Dé ster op sociale media is... de sweatsuit, een broek met bijpassende top in flanel of fleece, in een casual of high fashion-versie: Gucci's pak kost meer dan 2000 euro. Zelfs de meest kritische mannen lijken overstag te gaan. Tegelijk zien we dat chique en luxueuze pyjama's ook buiten de slaapkamer gedragen worden, zoals de Zweedse fabrikant CDLP laat zien in een campagne met Sébastien Tellier, Franse zanger en vriend van Sofia Coppola. Het vele thuiswerken gooit vandaag alle modewetten om. De telewerker focust op tops en jasjes omdat hij vanaf zijn middel niet meer in beeld is. 'Met de toenemende vervaging tussen werk en privéleven, wat nog versterkt wordt door de opkomst van de telewerkcultuur, is de behoefte aan goede basisstukken nog nooit zo groot geweest', bevestigt Sam Kershaw, directeur aankoop bij Mr Porter. 'Bohemien ogende stukken - zoals die van Loewe, Birdwell of Aimé Leon Dore - zijn dit seizoen perfect want ze zijn zowel cool, netjes als origineel en het is dan ook in dit soort kleding dat mannen zich op hun gemak voelen.' Maar een zekere nonchalance is geenszins synoniem voor slordigheid, benadrukken Kershaw en De Jong. 'Zodra ze de kans krijgen om weer naar buiten te gaan, zullen mannen zich weer met plezier aankleden en stukken uit hun kast halen die maandenlang het daglicht niet hebben gezien', zegt Sam Kershaw. 'Ze zullen hun outfits zorgvuldig uitkiezen en kiezen voor subtiele en discrete luxe. Elke aankoop wordt doordacht gedaan en elk kledingstuk wordt voor een specifiek doel gedragen, al is het maar om er goed uit te zien in een Zoommeeting.' Tim De Jongs klanten zijn nooit impulskopers geweest, waardoor de schade beperkt blijft in deze tijden van gecontroleerd winkelen. 'Ze blijven wel veeleisend', zegt hij. 'Ze weten precies wat ze willen en komen voor hét stuk dat ze op sociale media hebben gespot. Dit seizoen zullen de kleding en accessoires uit de collab van Dior met de Californische kunstenaar Shawn Stussy een hit zijn omdat het een limited edition is. De race om het cultstuk is nu open en die oefening zal dit jaar nog moeilijker worden omdat veel merken gedwongen zullen zijn om hun productie te beperken. 'Onze klanten hadden gelukkig al de neiging om niet mee te gaan in te vluchtige trends', zegt Sam Kershaw. 'Ze investeren liever in kleding die lang meegaat dan in de mode van het moment en bouwen zo een duurzame garderobe op.' De huidige crisis versterkt deze situatie alleen maar. Tim De Jong focust ook op stukken die een look makkelijk upgraden. 'Het hemd maakte een comeback: we zagen deze zomer hoe modellen met korte mouwen erg gegeerd waren', zegt hij. 'Ze zijn dan ook ideaal voor een conferencecall, want je ziet er meteen gesofisticeerd uit.' De lange kasjmieren mantel blijkt een topper voor komende winter. Het is een stuk dat overal bij past, klasse toevoegt aan een pak - het duo legging en hooded sweater - en daarom elke lockdown zal overleven.