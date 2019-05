Het thema van de kostuumexpo in het Metropolitan Museum of Art is dit jaar 'Camp: Notes on Fashion'. Het kostuumgala dat traditiegetrouw voorafgaat aan de expo was dus humoristisch, kleurrijk, kitscherig en queer.

Iedere eerste maandag van de maand mei organiseert het Metropolitan Museum of Art in New York een gekostumeerd bal om de nieuwe expo in de kostuumafdeling feestelijk te openen. De dresscode van het Met Gala is steevast het thema van de tentoonstelling. Het bal zag het levenslicht in 1948 toen uitgeefster Eleanor Lambert de high society van New York uitnodigde om haar beste beentje voor te zetten en diep in haar geldbuidel te tasten. In de moderne hoedanigheid komen acteurs, muzikanten en stijlvol modevolk samen om een duit in het zakje van het museum te doen.

Sinds 1995 is Anna Wintour de gastvrouw van de avond. Ze nodigt ieder jaar mensen uit om het bal samen met haar te hosten. Dit jaar waren Harry Styles (in Gucci), Lady Gaga (wisselde vier keer van outfit van Brandon Maxwell), Alessandro Michele en Serena Williams (in Versace) aan de beurt. De performance werd dit jaar verzorgd door niemand minder dan Cher, die perfect bij het thema past.

Ezra Miller © Getty

De inspiratie voor de nieuwe expo in het Metropolitan Museum of Art is het essay 'Notes on Camp' (1964) van Susan Sontag. In dit essay onderzoekt de schrijfster en filosofe hoe camp zich manifesteert in mode, architectuur, literatuur, mensen en popcultuur. Ze omschrijft camp als 'de liefde voor het onnatuurlijke, het artificiële en de overdrijving.' Er is volgens de auteur heel wat humor gemoeid met camp, voornamelijk ironie, parodie en pastiche.

Dat ze camp naar de mainstream leidde werd niet door iedereen geapprecieerd. Voordien was camp immers een geheimtaal van de LGBTQ-gemeenschap. Andrew Bolton, curator van de tentoonstelling, vindt de controverse jammer. 'Susan schreef niet over camp als politiek of gay fenomeen, maar als een esthetiek.'

Serena Williams in een gele jurk van Versace en gele sneakers van Off-White X Nike © Getty

Klinkt het allemaal nogal vaag? Dat kan kloppen, want camp is aartsmoeilijk om te omschrijven. Sontag zelf zei dat praten over camp een vorm van verraad tegenover camp is. Aan Vogue vertelde ook Andrew Bolton dat camp onmogelijk is om uit te leggen. Gelukkig heeft hij een volledige expo om het verhaal uit de doeken te doen. Met tweehonderd kunst- en mode-objecten leidt hij de bezoeker van het Versailles van de zeventiende eeuw tot vandaag de dag. Van de zonnekoning tot dragqueens: de expo belooft genoeg stuks tentoon te stellen om je schaamteloos aan te vergapen.

Naast stuks van Jeremy Scott en Gucci is er ook een jas van Walter Van Beirendonck te zien. En dat is niet de enige Belgische toets aan de expo. Karen Van Godtsenhoven, voormalig curator van het ModeMuseum in Antwerpen, werkt sinds een jaar voor het Metropolitan Museum. Samen met Bolton deed ze research voor deze nu al wereldberoemde tentoonstelling.

Lena Dunham en Jemima Kirke © Getty

Meer info over de tentoonstelling Camp: Notes on Fashion via metmuseum.org.

Lady Gaga © Getty

Adwoa Aboah in Diane von Furstenberg © Getty

Alessandro Michele en Harry Styles in Gucci (Harry liet speciaal voor het bal zijn oor piercen) © Getty

Kim Kardashian West, Jennifer Lopez, Kylie Jenner en Kendall Jenner © Getty

Emily Blunt © Getty

Anna Wintour © Getty

Celine Dion © Getty