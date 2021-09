In Milaan vond voor het eerst sinds maart vorig jaar weer een modeweek plaats. Met minder shows én strenge veiligheidsmaatregelen, maar dat kon de sfeer niet drukken. Het belooft er zelfs een hete zomer te worden. Wij waren erbij en stelden dit vast.



...

Er werd de afgelopen maanden volop geëxperimenteerd met video als alternatief voor de modeshow, maar niets kan op tegen the real thing. Dat was zeker zo voor de show van Prada. Het was de eerste keer sinds het 'huwelijk' van Miuccia Prada en Raf Simons dat de collectie van het powerkoppel ook in het echt werd gepresenteerd. Er werden voor deze primeur zelfs twee shows georganiseerd: in de Fondazione Prada in Milaan en in Shanghai, simultaan. In Milaan werden livebeelden uit Shanghai getoond op grote LED-schermen, en visa versa. De collectie was sexy, maar dan chic en heel erg Prada. Minirokken, truien met behacups en de belijning van korsetterie, satijnen jurken met achteraan een lage, open rug. 'Seduction, Stripped Down', zoals Prada en Simons het zelf noemden. Het mag allemaal weer wat korter, strakker en transparanter. Sexy, kortom, al vult elk merk dat volgende zomer op zijn manier in. Eerder verleidelijk zoals bij Prada of ook Sportmax, dat net als Prada refereerde naar het korset en barok moeiteloos combineerde met minimalisme. Of simpelweg bijna bloot, zoals bij Missoni, waar voormalig studiohoofd Alberto Caliri Angela Missoni opvolgde, met ieniemienie bikini's enkel geschikt voor graatmagere modellen. Bij Versace liep Dua Lipa mee, net als Naomi Campbell en de roodharige Gigi Hadid, met Lipa's hit Physical als soundtrack. Physical was ook de show van Hugo Boss, zou je kunnen stellen, maar dan sportief. Voor de presentatie van de tweede collectie samen met Russell Athletic huurde Boss het Kennedy-sportterrein buiten de stad voor een wedstrijdje baseball. Er waren popcorn en hotdogs, cheerleaders, een fanfare, het Milanese baseballteam, een enthousiaste omroeper en een team modellen in American sportswear. Gigi Hadid, opnieuw, opende de show, maar de echte ster van de middag was misschien wel de 21-jarige Khaby Lame, de eerste TikTokker in Europa met meer dan 100 miljoen volgers. Lame startte zijn account nog geen twee jaar geleden, toen hij door de gezondheidscrisis zijn baan verloor. Philophiles, de benaming voor de fans van ontwerpster Phoebe Philo, worden weer bediend. Nog niet door Philo zelf, op de aangekondigde lancering van haar eigen merk plakt nog geen datum, maar wel door haar rechterhand, Veronica Leoni. Zij lanceerde in Milaan haar merk Quira, genoemd naar haar grootmoeder Quirina. Zonder twijfel het debuut van de week. Leoni werkte niet alleen vier jaar voor Céline, ze was ook verantwoordelijk voor het breigoed van Jil Sander, onder leiding van Jil Sander zelf, en tekent sinds enkele seizoenen ook de lijn 2 Moncler 1952, een onderdeel van het Moncler Genius project. Bij Quira draait alles om sculpturale, maar nonchalante vormen, zoals een oversized sjaal van fijne wol, geknoopt tot een fantastische rok. Haar tailoring is oversized, omhullend maar altijd flatterend. De stoffen zijn van de beste Italiaanse kwaliteit. Op maat gemaakt van de Philophiles.