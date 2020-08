Extravagant, kleurrijk en een tikje surrëalistisch: het werk van modefotograaf Tim Walker fascineert. De expo Tim Walker: Wonderful Things in C-Mine in Genk gunt je een blik in zijn creatief brein.

Twee jaar geleden lokte de wonderlijke wereld van filmmaker Tim Burton bijna tachtigduizend bezoekers naar Genk. Reden genoeg voor C-Mine om de deuren wijd open te zetten voor de al even fantasierijke Tim van de modefotografie, Tim Walker. Die onthulde vorig jaar zijn grootste tentoonstelling tot nog toe in Londen, ...

Twee jaar geleden lokte de wonderlijke wereld van filmmaker Tim Burton bijna tachtigduizend bezoekers naar Genk. Reden genoeg voor C-Mine om de deuren wijd open te zetten voor de al even fantasierijke Tim van de modefotografie, Tim Walker. Die onthulde vorig jaar zijn grootste tentoonstelling tot nog toe in Londen, een 'liefdesverklaring' aan het Londense Victoria & Albert Museum die nu aan een internationale tournee begint.'Voor mij was het V&A altijd een droompaleis', zegt de Britse mode- en celebrityfotograaf over zijn maandenlange omzwervingen door het Londense museum voor toegepaste kunsten die Tim Walker: Wonderful Things inspireerden. 'De collectie van het museum is heel breed en eclectisch, en veel van de objecten die ik er tegenkwam, raakten me in mijn hart. Mijn foto's vertalen niet alleen hun schoonheid, maar ook mijn emotionele reactie erop.' Het resultaat van Walkers ontmoetingen met glas-in-loodramen, oude snuifdozen, erotische illustraties, geborduurd textiel en andere curiosa zijn 150 nieuwe werken, aangevuld met collectiestukken van het V&A en een honderdtal oudere foto's waarin muzen als Karen Elson, Tilda Swinton en Cate Blanchett opduiken. Liefhebbers van Alice in Wonderland-achtige taferelen worden ook op andere manieren verwend: modescenografe Shona Heath en de Belgische designer Jo Klaps tekenden samen voor een parcours met tien kamers, waar decorstukken uit Walkers extravagante sets en aangepaste soundtracks je onderdompelen in het brein van een meesterfantast.