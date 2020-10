Wil je consuminderen, maar draag je ook graag eens iets nieuws? Dan biedt het Brusselse Jukebox de oplossing. In plaats van te kopen, leen je kleding uit.

Er zijn twee formules: à la carte, waarbij je één, drie of tien kledingstukken kunt huren, of via een maandelijks abonnement. Het enige wat je dan moet doen, is de kleding na een maand terugbrengen en een nieuwe selectie maken. Je hebt keuze uit duurzaam en ethisch geproduceerde damesmerken als Thinking Mu, Rhumaa, Wasted en Bleu Tango.

Het volledige aanbod vind je op de website, met info over waar het stuk is gemaakt en wat het eigenlijk kost. Een item reserveren kan al online, afhalen voorlopig alleen in de winkel in Elsene. (EDW)

Prijs abonnement vanaf 35 euro/maand, à la carte vanaf 49 euro. W83 Local Test Shop, Waversesteenweg 83, Elsene, jukeboxclothes.com

