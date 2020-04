H&M, C&A, Adidas/Reebok, Esprit en M&S prijken bovenaan de Fashion Transparency Index, een jaarlijkse rapport dat onderzoekt welke grote modemerken open en duidelijk communiceren over hun productiemethodes. Marx Mara, Pepe Jeans en Tom Ford bengelen helemaal onderaan.

Voor het vijfde jaar op rij pakt Fashion Revolution uit met de Fashion Transparency Index, een rapport dat nagaat hoe transparant grote modemerken te werk gaan. Er wordt gekeken naar het personeelsbeleid, de milieupolitiek en de impact van de productieprocessen. Patagonia, Puma, Asos, Nike en VR Corporation, het bedrijf achter onder meer The North Face en Timberland, staan ook in de top tien van meest transparante merken. Max Mara, Mexx, Pepe Jeans en Tom Fords bengelen helemaal onderaan de lijst. Zij onthullen nagenoeg niets over hun productiemethodes.

Het rapport focust zich op modemerken met een omzet van de 400 dollar. Dat is ook de reden waarom kleine, duurzame Belgische merken niet in de lijst terug te vinden zijn. Voor de rangschikking hanteren de onderzoekers een lijst van meer dan 200 criteria, onder meer over het respecteren van mensenrechten en het gebruik van plastic. Er werden 250 merken doorgelicht, dat is een record. Let wel: het is niet omdat een label hoog scoort op transparantie, dat het daarom per se een duurzaam is. Dat is namelijk nog een heel ander verhaal.

'Meer transparantie is niet zaligmakend'

Gemiddeld genomen scoorden merken 23% op de index, wat toch 2 procentpunt beter is dan vorig jaar. H&M Group, met onder meer Arket, & Other Stories en Monki in de portefeuille, stoot door naar de eerste plaats met een score van 73%. Voor jaar was dat nog 61%. 'Meer transparantie lost echter niet alle problemen op', verklaart onderzoeksleider Sarah Ditty. 'Veel merken produceren nog altijd te veel en doen niet genoeg om de werkomstandigheden van hun personeel te verbeteren.'

Transparantie is een belangrijke stap richting een menselijke en groene mode-industrie, argumenteren de onderzoekers in het rapport. Achter elk kledingstuk schuilen tien verschillende stappen. Dat maakt voor consumenten moeilijk om ethisch en correct te consumeren en voor aandeelhouders lastig om merken op het matje te roepen wanneer er dingen fout gaan.

De coronacrisis stelt zaken scherp

Hoewel het onderzoek gevoerd werd voor de coronacrisis uitbrak, worden enkele aangehaalde problemen nu nog duidelijker. 'Deze crisis toont meer dan ooit aan hoe belangrijk transparantie is', klinkt het bij Carry Somers, de co-founder van Fashion Revolution in The Guardian.

Veel kledingbedrijven hebben bestaande bestellingen geannuleerd, wat miljoenen textielarbeiders in de problemen brengt. 'De coronacrisis brengt enkele systematische problemen aan het licht en onthult hoe fragiel het hele systeem is. Veel kledingbedrijven hebben zowel de middelen als de mogelijkheid om hun beloftes na te komen. Toch geberut dat niet', aldus Somers.

De Fasion Transparency Index werd in het leven geroepen na de instorting van de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh, waar meer dan 1.000 textielarbeiders om het leven kwamen. Dat ongeluk was ook de aanleiding voor de jaarlijkse Fashion Revolution Week, die nog tot 24 april loopt.

