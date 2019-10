De naam & Other Stories verklapt het al, het Zweedse merk wil verhalen vertellen. Voor hun meest recente samenwerking koos het label voor een originele vertelvorm: datadesign.

Data is overal en talrijk. Maar hoe geven we het vorm? En wat kunnen we ervan leren? De Italiaanse informatiedesigner Giorgia Lupi benadert data op een warme, menselijke manier. Met potlood en papier visualiseert ze gegevens en verbindt ze cijfers met mensen. Ze is ervan overtuigd dat datahumanisme tot een dieper begrip en meer empathie kan leiden. Voor & Other Stories tekende de designer drie prints, gebaseerd op de verwezenlijkingen van vrouwelijke pioniers in de wetenschap.

...