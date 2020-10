In deze reeks belichten we Belgische merken die bewust kiezen om de kring rond te maken door te recycleren, te werken met deadstock-textiel of afval een nieuw leven te geven. Soraya Wancour van Studio AMA werkt enkel met materiaal dat al bestaat en kiest resoluut voor sociaal, circulair en transparant.

Materiaal: productieresten van verschillende stoffen, waaronder matrascovers, badhanddoekenstof en interieurtextiel & tweedehands mannenhemden

De Gentse modeontwerpster Soraya Wancour zei de klassieke manier van werken in de mode vaarwel en sloeg een ander, trager en eerlijker pad in. Na de studie Création de Mode et Stylisme aan La Cambre en jobs als stilist en textielontwerper, stampte ze in 2018 haar eigen merk, Studio AMA, uit de grond. Een tijdloos én eigentijds label dat tegen de stroom ingaat en een voorbeeld wil zijn voor wat er mogelijk is op vlak van circulaire mode.

'We werken met materiaal dat al bestaat,' legt ze uit. 'Zo boren we geen nieuwe bronnen aan. Deze stoffen zijn collateral damage, die elk productieproces met zich meebrengt.' Als Soraya er niet mee aan de slag zou zijn gegaan, waren deze stukken stof in de verbrandingsoven terechtgekomen of werd er isolatiemateriaal van gemaakt. 'Dat is zonde, want het zijn bijzondere, super kwalitatieve en prachtige materialen.' Met deze aanpak geeft ze een luid signaal: bruikbare stof als afval beschouwen is not done.

De korte keten zorgt ervoor dat we kort op de bal kunnen spelen

De ontwerpster verkiest bovendien materiaal dat anders verloren zou gaan boven overstock. 'Ik wil merken niet het idee geven dat het niet erg is dat ze aan overproductie doen, aangezien anderen hun overschotten wel zullen opkopen.'

Studio AMA © Monica Fierlafijn

Van badhanddoek tot knuffelbare top

De resten stof vindt Soraya bij een viertal Belgische textielproducenten. Het is een win-winsituatie, aangezien deze bedrijven ook aan hun circulariteit kunnen werken dankzij deze samenwerking. De stoffen vinden bij Studio AMA een nieuw doel. 'We maakten al kleding van verschillende soorten materialen, zoals matrascovers, badhanddoekenstof, interieurtextiel en mannenhemden.'

Ook de productie pakt het Gentse modemerk duurzaam aan. Die gebeurt immers bij Zonnehoeve, een sociaal maatwerkbedrijf uit Eke-Nazareth, op nog geen twintig kilometer van het atelier van Studio AMA. 'We kiezen voor mode die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Lokale sociale tewerkstelling hoort daar voor ons ook bij.'

Studio AMA © Monica Fierlafijn

Slow fashion

Het voorbije voorjaar lanceerde Studio AMA een nieuwe collectie in voorverkoop. Iedere week dropte het merk nieuwe ontwerpen online. Klanten konden de stuks al bestellen, nog voor ze in productie gingen. Opnieuw een manier om overschotten tegen te gaan. Daarnaast werkt Soraya met kleine oplages. 'Wanneer er stuks uit stock dreigen te raken, bestellen we ze liever bij. De korte keten zorgt ervoor dat we kort op de bal kunnen spelen,' klinkt het.

Band met onze kleding

Studio AMA gelooft in de kracht van de connectie tussen drager en kledij. 'Al onze stuks zijn uniek. Door het verhaal achter het merk en de ontwerpen te communiceren, hopen we dat de dragers een grotere band voelen met hun kledingstukken en ze deze langer zullen koesteren.'

Ik wil mezelf terugvinden in mijn werk. Dat is échte rijkdom

Met haar merk biedt Soraya een extra optie aan in het al erg uitgebreide mode-aanbod. 'Dat ik nog meer kledingstukken loslaat op de wereld knaagt aan me, maar toch sta ik achter m'n merk. Ik zie veel knappe onderzoeken over toekomstmodellen van de mode, maar weinig doeners die er ook mee aan de slag gaan. Ik wil een verschil maken. Hoe verder ik raak, hoe meer ik geloof dat deze aanpak een oplossing kan zijn. Ik zie het potentieel dagelijks groeien.'

Een job is niet zomaar een manier om brood op de plank te krijgen voor de ontwerpster. 'Ik wil mezelf terugvinden in mijn werk, waar ik zoveel energie in stop. Dat lukte voor mij niet op de reguliere arbeidsmarkt. M'n eigen bedrijf geeft me die mogelijkheid. Dat is échte rijkdom.'

Soraya Wancour © Sarah Oysermans

