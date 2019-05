Catwalk shows en reclamebeelden van Gucci, Balenciaga en Alexander McQueen zullen vanaf 2020 geen minderjarige modellen meer gebruiken. Dat kondigde Kering-topman Francois-Henri Pinault aan.

Modellen onder achttien zijn binnenkort niet meer te zien in modeshows of advertenties van merken die onder de Kering-groep vallen. Specifiek gaat deze regel van start bij de shows en beelden die de wintercollecties '20-'21 voor volwassenen moeten promoten. CEO Francois-Henri Pinault heeft deze beslissing aangekondigd tijdens de Copenhagen fashion summit.

'Als globale luxegroep zijn we ons bewust van de invloed die we hebben op de jongere generatie. Voornamelijk de beelden die onze modemerken de wereld insturen kunnen jongeren beïnvloeden. We dragen een verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven in de luxesector,' aldus Pinault.

Voorbije zomer kondigde Condé Nast, de uitgever van Vogue, al aan om geen minderjarige modellen meer in te huren voor modeshoots, tenzij ze het onderwerp van een bijhorend artikel zijn.