Via een enquête bij onze lezers besloten we de shoppinggewoontes van de Belgische vrouw te onderzoeken. En wat viel Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens op? 'We geven nog steeds de voorkeur aan een echte winkel.'

Tijdens de lockdown belde mijn moeder me in lichte paniek. Mijn broer was jarig en ze wilde hem graag een cadeautje geven van een Belgisch kledingmerk, maar de winkels waren dicht en online kon ze niet meteen iets vinden. Aangezien ik verondersteld word enige kennis van zaken te hebben, vroeg ze mij om raad. 'Ik help je wel', riep ik enthousiast.

...

Tijdens de lockdown belde mijn moeder me in lichte paniek. Mijn broer was jarig en ze wilde hem graag een cadeautje geven van een Belgisch kledingmerk, maar de winkels waren dicht en online kon ze niet meteen iets vinden. Aangezien ik verondersteld word enige kennis van zaken te hebben, vroeg ze mij om raad. 'Ik help je wel', riep ik enthousiast. Viel dat even tegen! Belgische mannenlabels zijn dun gezaaid, zeker in het smaaksegment van mijn broer. Ze beschikken ook lang niet allemaal over een website, laat staan over digitale cadeaubonnen. Mijn moeder opteerde uiteindelijk voor een bon voor een Belgische webshop met zowel nationale als internationale collecties. Toen ik enkele weken later - nog steeds in lockdown - zelf een geschenk wilde kopen voor mijn neefje, koos ik op een Belgische webshop enkele kledingstukken en liet het pakketje naar hem versturen. Het arriveerde drie weken later. Een snelle rondvraag bij vrienden, collega's en kennissen leerde me dat shoppen niet bovenaan op het lijstje staat van dingen die het hardst werden gemist tijdens onze verplichte quarantaine. Als men toch iets dringend nodig had, werd er heel dikwijls naar een Belgische webshop gezocht, maar die werd niet altijd gevonden. Dat zette ons bij Knack Weekend aan het denken. Zou deze crisis onze shoppinggewoontes veranderen? Willen we nog shoppen? Zullen we in de toekomst vaker online kopen? Wat betekent dat voor mode van bij ons? En hoe belangrijk is duurzaam voor de consument? We besloten de shoppinggewoontes van de Belgische vrouw te onderzoeken via een enquête bij onze lezers en die van Franstalig zusterblad Le Vif Weekend. Ook de vrouwenbladen Libelle, Femmes d'Aujourd'hui, Feeling, Gael en Flair deden mee. En wat blijkt: de bakstenen winkel zal het nog niet meteen moeten afleggen tegen de onlineshop. Liefst zes op de tien deelnemers aan de enquête hebben de winkelstraat gemist. De Belgische vrouw geeft er nog steeds de voorkeur aan om zich te laten inspireren in een echte winkel, een kledingstuk te passen en het terug te hangen wanneer het niet bevalt. Een pakketje per post terugsturen is voor velen een gedoe. En hoewel duurzaamheid aan belang wint bij de aankoop van een kledingstuk, blijft de prijs nog steeds doorslaggevend. Dat maakten de lange wachtrijen bij de uitverkoop van Brantano pijnlijk duidelijk. Ook in onze enquête geeft meer dan 40% aan met een aankoop te wachten tot de soldenperiode. De lockdown heeft wel voor een aantal goede voornemens gezorgd: de deelnemers aan onze enquête willen minder, maar kwalitatiever shoppen (58%) en een aanzienlijk deel (32%) is vastbesloten meer Belgisch te kopen. Al is dat laatste niet zo eenvoudig, want het is bijzonder pover gesteld met de kennis van onze Belgische labels. Een op de vijf respondenten kan er zelfs niet één bij naam noemen. 95% van de ondervraagden vindt dat de Belgische modemerken dit zelf duidelijker zouden moeten communiceren. Met dit 'Mode, dit is Belgisch'-magazine willen we de sector alvast een handje helpen. Vind je iets naar je zin in de Knack Weekend van deze week, dan mag je er gerust op zijn: het is volledig van eigen bodem.