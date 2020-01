Yuni Ahn vertrekt na drie seizoenen bij het Franse merk Maison Kitsuné. Ze stond aan het creatieve roer van het modelabel.

Women's Wear Daily bericht over het vertrek van Yuni Ahn bij Maison Kitsuné. Ze was nog maar sinds december 2018 aan boord als creatief directeur. Volgens een statement van het label is het vertrek van Ahn een wederzijdse beslissing. Oprichters Gildas Loaëc en Masaya Kuroki bedanken de ontwerpster voor haar belangrijke prestaties tijdens haar aanstelling. 'We zijn ontzettend dankbaar voor haar inzet. Ze heeft het pad geëffend voor onze ambities en we zullen op deze basis verder bouwen en Maison Kitsuné verder laten groeien.'

Wie de nieuwe creatief directeur wordt, zal na de show op Paris Fashion Week aangekondigd worden. Voorts meldt het bericht van Maison Kitsuné dat een team van recent aangenomen designers het ontwerpen van de toekomstige collecties op zich zal nemen. Het was onder het leiderschap van Ahn dat Maison Kitsuné voor het eerst een officiële show op Paris Fashion Week organiseerde.

Voor haar passage bij Maison Kitsuné werkte Yuni Ahn voor Céline, onder Phoebe Philo. Wat ze na haar vertrek bij het Franse merk van plan is, is nog niet bekend. De oprichters van Maison Kitsuné zijn in de nabije toekomst van zin om hun horeca-imperium verder uit te bouwen. Na een restaurant in Parijs, cafés in New York en Tokio en een koffiebranderij in Okayama, openen ze in 2021 een hotel in Bali. En uiteraard runnen ze ook nog steeds hun muzieklabel, ook Kitsuné genaamd.