Na een eerste collab rond 35 jaar Mode, dit is Belgisch stellen Knack Weekend en Terre Bleue opnieuw een capsulecollectie voor. Creatieve knitwear en draagcomfort staan centraal.

Vorig jaar beleefden we enorm veel plezier aan het ontwerpen van onze capsulecollectie', vertelt Knack Weekend-hoofdredacteur Ruth Goossens. 'Ook in de winkels van Terre Bleue werd ze enthousiast onthaald. Bovendien hadden we achteraf nog massa's ongebruikte ideeën. De zin om opnieuw samen te werken was dus groot.'

...