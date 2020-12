De kerstman gaat noodgedwongen digitaal. Ook dit jaar zullen er leuke, originele cadeautjes onder de kerstboom liggen. Inspiratie vindt hij online, hoofdzakelijk in de webwinkels van lokale handelaars.

1. Bericht van je olijfboom

1. Bericht van je olijfboomEen goede fles olijfolie is een mooi cadeau op zich, en al zeker als die van Casa Astrid komt. In de door een Belg gerunde olijfgaard adopteer je een boom, die jou drie jaar lang berichtjes en olie van topkwaliteit stuurt. Voor elke geadopteerde boom wordt een nieuw boompje geplant. Prijs: 210 euro. Casa-astrid.com 2. ChocolatteSidonie Descheemaeker maakt natuurlijke infusies van cacaoschillen, een restproduct bij de productie van chocolade, die ze verzamelt bij Brusselse bean-to-bar-chocolatiers. Prijs: 8 euro per zakje van 200 gram, verschillende aroma's. chukwa.be 3. OpschalenVoor de een is het een koffiekop, voor de ander een aperitiefschaaltje. De functie van de keramiek van Anas Kereknaoui ligt in de handen van de gebruiker. De designer studeerde aan de LUCA School of Arts in Schaarbeek en liep stage bij Alain Berteau. Zijn collectie is te koop bij MØBEL, een nieuw onlineplatform waar jong designgeweld van bij ons de kans krijgt om zijn producten aan het grote publiek te verkopen. Prijs: vanaf 25 euro. mobeldesign.be - Antwerps Kookhuis en kookwinkel Louise in Brussel hebben geen eigen webshop, maar hun moederonderneming wel. Voor alle keukenmateriaal: kookwinkel.nl. - Beerwulf.com is een webshop met een assortiment dat de bierliefhebber gegarandeerd weet te verrassen. Ook interessant: het ruime aanbod aan alcoholvrij of -arm bier. Een leuk idee voor die zwangere vriendin die snakt naar een pintje? - Vanaf 20,99 euro per maand geef je 3, 6 of 12 maanden lang twee flessen wijn cadeau, geselecteerd door het team van Our Daily Bottle. Verwacht geen grote namen, maar lekkere, betaalbare wijnen van kleine wijnhuizen van over de hele wereld. ourdailybottle.com 1. CadeauboomKen jij iemand die de wereld graag wat groener wil zien? Verras hem of haar dan met enkele bomen, die ergens in Vlaanderen geplant zullen worden. Zuivere lucht en gezonde natuur is een cadeau dat een leven meegaat. Prijs: vanaf 25,50 euro. Grootsteboomplantactie.be 2. Flessengeluk'Drinkt u wijn per glas of neemt u een hele fles?' De fles, uiteraard. Zeker met deze unieke designglazen van Botega, gemaakt van gerecycleerde wijnflessen uit de Antwerpse horeca. Alle flessen worden zorgvuldig gereinigd, versneden en voorzien van een subtiel logo. De glazen komen in twee maten en vier kleuren: drie soorten groen en wit glas. Prijs voor een set van twee: 12,95 euro en voor zes: 36,95 euro. botega.be 3. Breien met branieMade in Belgium. Made to last. Het zou de leuze van het breigoedlabel Wolvis kunnen zijn. Voor haar collectie Lieux de Mémoire keert ontwerpster Griet Depoorter aan de hand van satellietbeelden terug naar plaatsen uit haar verleden. Het resultaat zijn negen kleurrijke, grafische sjaals en bijbehorende haarbanden van kwalitatieve, duurzame merinowol. Sinds dit seizoen heeft Wolvis ook sjaals voor kinderen. Prijs: 114,90 euro. wolvis.be - De leukste cadeautjes van Belgische bodem vind je bij Local Market, een eindejaarsinitiatief van kledingketen JBC. Zij brengen twaalf kleine, Belgische merken samen onder één digitaal dak, jbc.be. De website Belgunique doet hetzelfde, maar dan permanent en met een honderdtal merken van bij ons. Van de papierwaren van Somaj tot de bonbons van Papabubble Brussels. belgunique.be - Kudzu.be is de eerste en grootste ecowebshop van België. Je vindt er duurzame alternatieven voor alledaagse producten, maar ook leuke cadeaus zoals de zero waste-geschenkkoffers. - Met winkels in Antwerpen, Gent en Mechelen is Supergoods een van de bekendste shops voor eco en fair fashion in België. Ze hebben ook een mooi gamma beautymerken, waaronder het Belgische Cîme. supergoods.be - Redopapers is een project van grafisch ontwerpers Linde Luyten en Tille Lingiers. Zij geven een nieuw leven aan papieroverschotten en mislukte prints die ze van drukkerijen krijgen: ze maken er stijlvolle agenda's, planners en blocnotes van. redopapers.com 1. Kartonnen dozen Van simpele maskers tot voertuigen, schommelpaardjes en zelfs heuse speelhuizen: het in België geproduceerde kartonnen speelgoed van Mister Tody spreekt tot de verbeelding van elk kind. Houdt je kroost van kleuren en schilderen, ga dan voor de versie in wit karton. Prijs: vanaf 7,95 euro. mistertody.com 2. Bouwen voor beginnersKinderen ontgroeien helaas hun speelgoed nogal snel, zeker op jonge leeftijd. Deze Modu-bouwset gaat jaren mee, van zes maanden tot zes jaar. Modu is een modulair systeem van blokken in zachte foam die je onderling kunt verbinden en verbouwen. Het daagt je kind uit in elke fase van zijn ontwikkeling, zowel motorisch als creatief. Prijs: tussen 119 en 239 euro. Bestellen via degeleflamingo.com (of haricotmagique.be) 3. Eddie WollieDe grappige vilten dierenfiguren van Lore Laporte, beter bekend als Eddie Wollie, zijn nu ook te koop in een doe-het-zelfpakket. Er is keuze uit drie modellen: Ollie, Wally en Leo. Elk pakket bevat een handleiding, wol en viltnaalden en een houten plaat met haakje om de dierenkop op vast te maken. Toch wat hulp nodig met het naaldvilten? Lore organiseert regelmatig workshops en maakt ook figuren op maat. Prijs: 95 euro. Bestellen via funemstudio.com. instagram.com/eddiewollie - Op thegrasshopper.be is het aanbod wat kleiner dan in de fysieke speelgoedwinkels, maar nog altijd de moeite. - De deuren van kinderboekhandel Pardoes zijn open, maar wie niet in de buurt van Mechelen woont kan surfen naar boekhandelpardoes.be. - Bij Antwerpse kinderwinkel Play, het kleine broertje van Rewind, vind je alles wat duurzaam én trendy is, van kinderkleding tot speelgoed. Elk product is voorzien van een eco tag die uitlegt waarom het voldoet aan Plays strenge criteria. rewinddesign.be - Het Belgische Quut maakt duurzaam bad- en strandspeelgoed. Alles is vrij van BPA, ftalaten en latex en recycleerbaar. Via blabloom.com (of foxetcompagnie.be) 1. In bed metEr is iets met beddengoed in luxehotels waardoor je er altijd als een roos slaapt. Het Nederlandse Suite702 wil datzelfde gevoel creëren in je eigen slaapkamer. De naam verwijst naar de suite van het Hilton Amsterdam waar Yoko Ono en John Lennon in '69 hun bed-in hielden voor wereldvrede. Een oplossing voor de globale chaos hebben oprichters Shirley Muijrers en Olaf Arkauer voor alle duidelijkheid niet, wel eentje voor een verkwikkende nachtrust met lakens en kussens in organisch textiel. Prijs: vanaf 89,95 euro voor een dekbedset. Bij rewinddesign.be of suite702.com 2. Onder een stolpIn een jaar waarin we - willen of niet - zoveel aan het schermpje van onze smartphone waren gekluisterd, wordt het tijd om er opnieuw van los te komen. Met Stolp, het kickstartproject van het Antwerpse Juce+, kun je tot zes smartphones stapelen, opbergen en zo hun bestaan even vergeten. Wil je ook hun signaal blokkeren, dan volstaat het de knop om te draaien. Een zegen voor gezinnen en avondjes echt samen. Prijs: 49 euro, beschikbaar in zwart, wit en mintgroen via getstolp.com 3. Kunst aan de muurOm kunst te kopen hoef je al lang niet meer echt naar een galerie. Ook online kun je je slag slaan. Roger Szmulewicz, eigenaar en directeur van Gallery Fifty One, richtte al in 2018 zijn onlineplatform 28VignonStreet.com op. Je vindt er hedendaagse kunstfotografie en werken op papier van grote en opkomende namen, ook van eigen bodem. Zeker de beperkte printedities maken het mogelijk om mooie cadeaus te vinden met groot groeipotentieel. 28vignonstreet.com Ga ook eens kijken bij:- De digitale platformen quietcompany.shop en artlead.net willen kunst democratischer maken. Je vindt er al knappe werken van (inter)nationale fotografen, grafisch vormgevers, schilders en street artists vanaf 100 euro. - A Better Blend is sinds 2016 dé jaarlijkse pop-up voor Belgische kerstaankopen in Antwerpen. De 5de editie zal voor het eerst enkel online doorgaan via abetterblend.be. Je vindt er moois van Atelier Leda, Hartwerp, Liane Castermans, Oskar, Groovy Magnets, Wünder, YKON interiors, byANOUK en PAJU Design. - Mag het wat kleurrijker of gekker? Coolmachine.store en nomad-objects.com zijn webshops gewijd aan hedendaags handwerk en designobjecten waar je mondhoeken meteen van opkrullen. - Moeten je decokerstattenties niet noodzakelijk nieuw zijn, vergeet dan niet de vele preloved webshops in ons land. Studiovangst.be of orence.store bijvoorbeeld. 1. Kookles in je keukenSandra Slawinski, dochter van tweesterrenchef Willy Slawinski, leert je alles over jouw favoriete Belgische klassieker tijdens een op maat gemaakte virtuele kookworkshop. De ontvanger van dit cadeau mag tot vijf mensen uitnodigen om mee te koken, dus met een beetje geluk is dit ook een geschenk voor jezelf. Prijs: 30 euro per les van een uur. Standaard in het Engels, maar op verzoek ook beschikbaar in Nederlands en Frans. leeksandhighheels.com 2. Huisgeur op maatRituals Cosmetics bestaat 20 jaar en viert dat met een lijn huisparfums: Mansion Collection. De lijn is enkel online beschikbaar en volledig zelf samen te stellen. Je kunt kiezen uit drie geurfamilies - fris, rijk of bloemig - en je bepaalt ook de vorm en kleur van de handgemaakte glazen karaf. De geur gaat tien maanden mee en kan achteraf worden bijgevuld. Prijs: 159 euro. rituals.com 3. Schervengeluk Kintsugi is een oude Japanse kunstvorm waarbij gebroken keramiek wordt hersteld met goud. Zelf proberen? Dat kan met de New Kintsugi herstelkit van designmerk Humade, die de oude Japanse techniek combineert met nieuwe technologie. In een kit zit epoxy snellijm en stopverf, goud- of zilverpoeder, een kwast, handschoenen en mengstaafjes. Elk ontwerp is uniek en daarom mooi om te krijgen óf geven met kerst. Prijs: 29,50 euro via pietmoodshop.be - Makeyourownspirit.com, de naam zegt het al: stel je eigen fles sterkedrank, bier of wijn samen. Je kiest niet alleen wat er in de fles zit, maar ook de vorm van de fles en het volledig te personaliseren etiket. - Een goed mes is als goud in de keuken. Bij deslijpmobiel.be hebben ze een mooi aanbod en graveren ze er bovendien gratis een boodschap of logo in. Woon je in Oost- of West-Vlaanderen, dan komen ze ook aan huis je messen slijpen. 1. Parfum aan huisDoorgewinterde parfumkenners Kurt en Stéphane openden een jaar geleden hun zaak met kleine, exclusieve merken, die in België nauwelijks bekend zijn. Ze bedachten een leuke manier om de geuren ook thuis te ontdekken, dankzij koffertjes met staaltjes van 2 ml en een cadeaubon van 10 tot 200 euro waarmee je een parfum naar keuze kunt kopen. Ze doneren 5% van hun winst aan de vereniging DoucheFlux, die basisdiensten verleent aan mensen in nood. Prijs: vanaf 10 euro. smellstories.be 2. SchoonheidsgeheimpjeOrveda, opgericht door Sue Youcef Nabi (grote naam bij de L'Oréal-groep en vandaag CEO van Coty) brengt alle huidige cosmeticatrends samen: het is veganistisch, clean, ecologisch en zacht voor je huid. Dit niche- en luxelabel waar beautykenners al lang enthousiast over zijn, is eindelijk beschikbaar in België. Het sterproduct, La Sève Primordiale, belooft zo'n schitterende glow dat je geen foundation meer nodig hebt. Prijs: 139 euro voor 125 ml. beautybykroonen.nl 3. RolmodelNa de gua sha-steen en de jaderoller is Milu's Workout Beauty Tool dé nieuwe gezichtsmassagetool. Dit massagerollertje met luxueuze roségouden afwerking knijpt de huid net genoeg samen, waardoor de bloedsomloop en de gezichtsspieren worden gestimuleerd. Dagelijks vijf tot tien minuten oefenen zou volstaan om je huid te egaliseren en te verstevigen, inclusief lifteffect. Online vind je veel tutorials waarin je leert hoe je dit apparaat moet gebruiken. Prijs: 43 euro. debijenkorf.be - Helen Willems lanceerde een e-shop met K-Beauty: huidverzorgingsproducten uit Korea, een van de meest innovatieve landen in de sector. Je vindt er exclusieve merken die originele texturen aanbieden zoals crèmegel van Accoje of de Yadah monodose maskers. be-oo-kay.be - Bij Parfuma kun je een onlineconsult boeken van 20 minuten om je te helpen bij je aankoop, die je erna kunt afhalen of thuis kunt laten bezorgen. Je vindt er ook een ruime keuze aan geschenksets, zoals de miniaturen van de Molton Brown douchegel of een duo gezichtsmaskers van Origins. parfuma.com - Chloé Mathieu en Dries De Kimpe lanceerden vorig jaar Clothilde, een conceptstore en e-shop gespecialiseerd in cosmetica die fair trade, natuurlijk en duurzaam is. Ze gaan voor merken met een persoonlijk verhaal, zoals het Britse label Evolve Organic Beauty, dat staat voor vegan huidverzorgingsproducten op basis van natuurlijke oliën en superfoods, of de wonderbalsem Egyptian Magic. clothilde.be - Mizuri is de eerste Europese e-shop die gespecialiseerd is in cleane cosmetica voor een zwarte of gekleurde huid, van Belgische oprichters Charlène Mbuyi en Cédric Mengi. Je vindt er Afrikaanse merken, zoals Suki Suki of Nuya's Essence, of make-up ontworpen door zwarte makers zoals Black Girl Sunscreen of Marla René Skincare. mizuri.be