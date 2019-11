De Belgian Fashion Awards zijn vandaag voor de derde keer uitgereikt aan de Belgische modemerken die dit jaar het verschil gemaakt hebben. Van het breigoed van Christian Wijnants tot het indrukwekkende parcours van Dirk Van Saene: dit zijn de winnaars van 2019.

De derde editie van de Belgian Fashion Awards vond plaats in de Antwerpse Handelsbeurs. Knack Weekend sloeg de handen in elkaar met Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD, Home of Creators, en WDBM (Wallonie-Bruxelles Design Mode) om bekend en onbekend modetalent van Belgische bodem in de bloemetjes te zetten.

Er vielen zeven prijzen te verdienen, die uitgereikt werden door bekende Belgen uit andere creatieve disciplines. Onder meer Wim Vanlessen, Jeroen De Pessemier, Kid Noiz, Sofie Van de Velde en Elodie Ouédraogo & Jeroom zetelden in de jury.

Bekend en onbekend talent

Die jury bekroonde de carrière van Dirk Van Sane met een Jury Prize. 'Dirk Van Saene is altijd zijn eigen pad en ritme gevolgd. Als deel van de Antwerpse zes maakt hij deel uit van een belangrijk stuk Belgische modegeschiedenis', klinkt het in het juryverslag.

De prijs van Designer of the Year ging naar Christian Wijnants, die dit jaar hoge ogen gooide met zijn breicollectie voor mannen en zijn uitbreiding naar de schoenenwereld. 'Zijn business blijft groeien op een mooie, gestage manier', aldus de jury.

Het mannenlabel Namacheko gaat lopen met de prijs van Emerging Talent of the Year, met dank aan de snelle internationale groei van dit label, dat dit jaar verhuisde naar Antwerpen. Het merk is het creatieve kind van Dilan en Lezar Lurr, tweelingbroer en -zus die in Iraaks Koerdistan geboren werden en in Zweden opgroeiden. Hun kleding wordt in de beste boetieks ter wereld verkocht.

Opvallend vakwerk

In de categorie Professional of the Year liet Pierre Debusschere een grote indruk na op de jury met zijn originele, krachtige beelden. 'Het universum van Pierre Debusschere bestaat uit een uitgebalanceerde mix van zijn liefde voor schilderkunst en muziek en zijn inspiratie, die hij uit zijn studie en zijn land van herkomst haalt: België dus', klinkt het.

Belgische ondernemers die het verschil maken en een meerwaarde bieden aan de sector worden in de bloemetjes gezet met de prijs van Entrepreneur of the Year. Sofie D'Hoore en Chantal Spaas nemen de fakkel over van Carol en Sarah Piron van Filles à Papa.

De publieksprijs ging dit jaar naar Arte, een premium mannenlabel met een hoog streatweargehalte. Arte won het onder meer van Howlin, La fille d'O en Mieke Dierckx. Voor de prijs van Most Promising Graduate koos de jury dit jaar niet voor één winnaar, maar voor een gedeelde eer. 'Elke student heeft een sterke individuele visie heeft, die de diversiteit aan talent in de verschillende scholen illustreert', klinkt het.