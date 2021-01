De Zweedse modeketen Arket gaat in zee met het Amsterdamse kledingverhuurbedrijf Circos. Vanaf 28 februari kan je een groot deel van de kindercollectie van Arket huren via dit platform.

Kledingverhuur is in opmars en daar wil modespeler Arket, een telg van de H&M-familie, nu ook op inspelen. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met het Nederlandse Circos, een kledingverhuurbedrijf dat in heel Europa levert.

Volgens Erick Bouwer, CEO van kledingverhuurbedrijf Circos, groeit een kind gedurende de eerste twee levensjaren zo snel dat het achtereenvolgens acht kledingmaten draagt. Ouders kopen ongeveer 280 kledingstukken voor hun kinderen in deze fase. Heel wat stuks worden slechts enkele maanden gedragen, of zelfs korter. 'Huren in plaats van kopen geeft klanten de kans hun ecologische voetafdruk te verminderen en tijd, geld en plaats in de kledingkast te besparen.'

In het aanbod van Circos zit kleding voor kinderen van nul tot vier jaar en zwangerschapskleding. De kosten voor een abonnement starten vanaf 19,50 euro per maand. Er wordt per maand betaald voor de items die klanten op dat moment gebruiken. Gebruikers kiezen online de kleding die ze willen lenen in de juiste maat en geven dit door. De bestelde stuks worden die dag of de volgende werkdag verstuurd. De kleding kan zo lang als nodig gebruikt worden. Zo kan je de duur van de huur afstemmen op de groeicurve van je kind. Wanneer de klant klaar is met een item stuurt die het terug naar Circos. Het bedrijf zorgt voor het wassen van de items en rekent geen extra kosten aan voor vlekken of beschadigingen. In het aanbod van merken zitten onder andere Adidas, Patagonia, Vigga en binnenkort dus ook Arket.

'We zijn heel blij dat we onze klanten de kans kunnen geven onze producten te delen met andere families en trots om aan te sluiten bij Circos en hun visie voor een meer circulaire levensstijl', laat Pernilla Wohlfart, managing director van Arket, optekenen in een statement. 'Kinderkleding moet ontworpen worden met lange termijn-gebruik in het achterhoofd. Al onze kleding is bedoeld om doorgegeven te worden wanneer het niet meer past.'

Meer info via Circos.co

