We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: een inkijk in hoe jongeren eten, en wij dus misschien over een paar jaar ook.

Het zijn de jongeren van vandaag die bepalen hoe de wereld er morgen zal uitzien. Zo ook wat er op ons bord zal liggen. Op het Food Forward Festival, dat een ode brengt aan voedselinnovatie, beloonde Fevia drie jongeren met een Food at Work Ecotrophelia Award. De winnaars verraden heel wat over wat er leeft bij Gen-Z.

...

Het zijn de jongeren van vandaag die bepalen hoe de wereld er morgen zal uitzien. Zo ook wat er op ons bord zal liggen. Op het Food Forward Festival, dat een ode brengt aan voedselinnovatie, beloonde Fevia drie jongeren met een Food at Work Ecotrophelia Award. De winnaars verraden heel wat over wat er leeft bij Gen-Z. Winnaar: Barry, een allergeenvrije ontbijtsnack met lokaal geteelde kikkererwten en fruit. Ontwikkeld door studenten aan de KU Leuven. De eettijden en -plaatsen die generaties lang in steen gebeiteld stonden, zijn aan het verschuiven. Kijk maar naar het ontbijt: dat schrappen veel jongeren door de populariteit van intermittent fasting (enkel eten tijdens bepaalde dagdelen) steeds vaker, maar het is ook mogelijk dat het de ene dag wordt ingevuld als uitgebreide brunch en de andere als snelle reep onderweg. Publieksprijs: Greencrumbs, een eiwit- en vezelrijk deegproduct op basis van spirulina, hennep en kikkererwten. Ontwikkeld door studenten van Thomas More Hogeschool.Eten is meer dan honger wegnemen en genieten voor jongeren, het is de uitgelezen tool om je lichaam te onderhouden of extra gezond te maken. Daarom hebben producten met een 'functie' - denk aan spierherstellende snacks, eiwitrijke shakes of suikerarme energiedrank - bij hen een streepje voor. Runner-up: Algorella, een veganistische pesto op basis van microalgen en noten die rijk is aan vitamine B12. Ontwikkeld door studenten van de UCLouvain. Wat trendwatchers al jaren voorspellen, maar toch nog niet is doorgebroken tot in elke huiskamer, is voor de jeugd wel al werkelijkheid: vegan is mainstream geworden. Generatie Z kiest even graag voor een boterham met algenpasta als voor een klassieke smos kaas-hesp.