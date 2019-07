opinie

'Zou het niet verfrissender zijn als Beyoncé haar extra kilo's gewoon had omarmd, in plaats van ze te bestrijden als een besmettelijke ziekte?'

In een YouTube-video promoot Beyoncé het veganistische crashdieet waarmee ze fit raakte voor haar optreden op Coachella. Haar 22-dagenplan is duur, drastisch en ingewikkeld. Waarom promoot de popster de dieetcultuur waarvan ze zelf het slachtoffer is?

Beyoncé tijdens haar befaamde optreden op Coachella in 2018. © Getty Images

Trouwe Beyoncé-fans weten al langer dat de voorbereidingen van het bewuste Coachella-concert geen pretje waren. In Homecoming, de documentaire die dat hele proces in beeld brengt, was te horen hoe de zangeres zichzelf tot het uiterste dreef. 'Ik heb zoveel honger' en 'Nooit of te nimmer zal ik mezelf dwingen om nog zo diep te gaan', klonk het.

