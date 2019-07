Ontspannen, bijleren en genieten. Het kan allemaal in ons mooie Belgenland deze zomer. Wij selecteerden enkele leuke uitstappen, boeiende activiteiten en opzwepende festivals.

BARàBAZ

Niet elk festival hoeft even groot te zijn als Pukkelpop om er een leuke tijd te beleven. BARàBAZ is daar een uitgelezen voorbeeld van. Een groen stukje Bazel wordt van 8 tot en met 11 augustus omgetoverd tot idyllisch feest der gezelligheid, al kan het er 's avonds ook iets steviger aan toegaan tijdens optredens van Mauro Pawlowski of Roosbeef. Ook de randanimatie is tot in de puntjes verzorgd: of je nu gastronomisch wil dineren, zin hebt in een brunch of liever je baard onder handen wil laten nemen: het kan allemaal in dit Belgische dorp. De volledige planning vind je hier.

Kruibekestraat 2, Bazel. Barabaz.be

Barabaz © -

Antwerp Queer Arts Festival

Van vijf tot en met achttien augustus kan je in De Studio in Antwerpen terecht voor performances, concerten, (kort)films, kunst en lezingen die verzet als centraal thema hebben. Vijftig jaar na de Stonewall-rellen in New York, herdenkt de organisatie zo hoe de kiem werd gelegd van de Gay Pride-beweging. Verwacht je aan het onverwachte: de curatoren blijven ver weg van de mainstream keuzes. Daardoor vuurt onder andere het collectief SPIT! (Sodomites, Inverts, Perverts Together!) een geschiedenis van queer manifesten op je af, of kan je de Mexicaanse drag-worstelaar Cassandro the Exotico ontmoeten. Luister naar auteur en gastvrouw tijdens dit festival Fleur Pierets: 'Als je wil weten hoe verandering eruitziet, dan moet je naar dit festival komen.'

De Studio, Maarschalk Gerardstraat 4, Antwerpen.Queerarts.be

Queer Arts Festival © -

Pop-ups Vilvoorde

Vanaf een augustus opent een nieuwe pop-up de deuren in Vilvoorde. Tante Fin's Florals & Retro Deco, uitgebaat door Soetkin Van Causbroeck, biedt een alternatief voor de klassieke bloemenwinkel. Je wordt er uitgenodigd om zelf een boeket samen te stellen uit de plukbar met wilde bloemen, onder begeleiding van Soetkin. 'Tante Fin was mijn groottante, ze trok in de jaren vijftig naar de grootstad om er een drogisterij te openen. De sfeer van toen breng ik vandaag weer helemaal tot leven in alles wat ik doe bij Tante Fin's Florals & Retro Deco', klinkt het. Daarnaast zal ook de lifestyleshop voor kinderen Little Fashion Addict er haar tenten opslaan. Je kunt er terecht voor interieurspullen, kinderkleding en andere leuke spulletjes voor kinderen tot veertien jaar. De pop-up werd mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van Broeilab, wiens missie het is om de leegstand in Vilvoorde tegen te gaan door jonge ondernemers te helpen met het openen van een pop-up.

Leuvensestraat 58, Vilvoorde.Tantefins.com & littlefashionaddict.com

Tante Fin's Florals & Retro Deco © Gf

Cirque Magique

Van twee tot vier augustus zak je af naar Ledegem voor de vijfde verjaardagseditie van het festival Cirque Magique. Dansen kan er op underground elektronische muziek: van zwevende house, retro tot beukende techno. Aan het hoofd van de line-up prijkt niemand minder dan de Duitse producer Boris Brejcha met zijn kenmerkende 'High-Tech minimal' stijl. Wie hem gemist heeft op Tomorrowland kan dat goedmaken tijdens Cirque Magique. De sfeer van het festival baadt opnieuw in circusvibes, met naast muziek ook aandacht voor circusacts, food trucks, shopping en een draaimolen. Dit jaar zal er ook een cinema zijn op het terrein.

Sint Pieterstraat, Ledegem. Cirquemagique.eu

Cirque Magique © -

MAfestival in Brugge

Trek van twee tot elf augustus naar Brugge voor de 56e editie van het MAfestival. Tijdens dit festival voor oude muziek kan je proeven van een thematische concertreeks rond God, mens en machine; de prestigieuze Internationale Wedstrijd Musica Antiqua voor jonge baroksolisten - dit jaar voor pianoforte; een reeks gratis Fringe-concerten voor jonge, veelbelovende ensembles; en de muzikale fietstocht VéloBaroque.

Het MAfestival heeft dit jaar ook hedendaagse dans op het programma staan. Bezoekers worden getrakteerd op een nieuwe choreografie op live muziek van Femke Ghyselinck, de rechterhand van Anne Teresa De Keersmaeker en zus van stuff-drummer Lander Ghyselinck. Bovendien is er ook plaats voor hedendaagse kunst, met ruimtelijke projecties van videokunstenares Jemma Woolmore.

Brugge, www.mafestival.be

Zomerbar King George

Het King George Café wordt drie jaar in augustus en dat wordt gepast gevierd met een zomerbar. Denk: strand, water, palmen, BBQ, verse sappen en apéro. De ganse maand augustus kan je er van woensdag tot en met zondag terecht, van 11 tot 21 uur. Laat er op vrijdagen stoom af tijdens een after work apero met dj en ook op zondagen tekent een dj present om de summer vibes op te luisteren met muziek.

Nieuwe Molenstraat 136, Sint-Niklaas. www.zomerbar.net

Swishing in Gent

In de val gelopen tijdens de solden? Nog heel wat kleren die niet meer passen in de kast hangen? Een jas gekocht in een kleur die je toch niet zo goed staat? Markeer dan zondag vier augustus in je agenda voor een namiddag swishing in Gent. Tussen twaalf en half twee kan je je miskopen binnenbrengen, waar ze gekeurd worden op kwaliteit. Er wordt gestart met een maximum van tien stuks per persoon. Tussen twee en drie in de namiddag is het tijd om - op basis van een puntensysteem - tussen de andere miskopen te gaan snuisteren. Schrijf je op voorhand in zodat de organisatoren weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten.

Dok Noord 4/8,Gent. Swishing.be

Wisselen? © Getty

Workshop female gaze

Op acht augustus kan je bij het MuHKA terecht voor een 11-uur-durende workshopmarathon over identiteit en identificeren, over denken en spreken in binaire systemen, over loskomen - en loslaten van tunnelvisies en stereotypes. Klinkt heftig? Maak je geen zorgen, er zijn ook rustmomenten ingepland en uiteraard moet er ook gegeten worden tussendoor. Tijdens deze workshop neem je jezelf en de wereld rond je onder de loep aan de hand van beelden in de media. Geïnspireerd door 'I look stunning - een lecture (performance) over queer lichaamsbeeld' van Neal Leemput en met setting in de experimentele tentoonstelling Amberes - Roberto Bolaño's Antwerp werk je toe naar een onzichtbaar toonmoment op een dakterras met de ondergaande zon op de achtergrond.

Onder begeleiding van Katrin Kamrau, Neal Leemput en Ingrid Schildermans

Prijs: 90 euro

Meer informatie & inschrijven: reservatie@muhka.be

MuHKA, Leuvenstestraat 32, Antwerpen. Muhka.be