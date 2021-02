Generatie Z zijn de eerste échte digital natives. Van femtech tot robots die vergeten baby's in de auto detecteren: vijf jongeren over hun ontdekkingen.

Robin Paret (17) lanceerde vorige zomer een veelbezochte website waarop je per gemeente een overzicht krijgt van de nieuwe coronabesmettingen.

Robin Paret (17) lanceerde vorige zomer een veelbezochte website waarop je per gemeente een overzicht krijgt van de nieuwe coronabesmettingen. 'Op de website van Sciensano kun je de coronacijfers per gemeente zien, maar ik vond dat de data veel beter gepresenteerd konden worden. Zo kun je er de geschiedenis en de evolutie van de cijfers niet zien, terwijl mij dat juist het belangrijkste element van een coronadashboard leek. Daarom besloot ik om een eigen site te bouwen, om de data van Sciensano op een overzichtelijke manier publiek te maken. Op het hoogtepunt waren er soms wel 19.000 bezoekers op één dag. Het was fijn om te merken dat zoveel mensen er iets aan hadden. Ik kreeg zelfs complimenten van Sciensano. Zij gaven me ook nog wat feedback over de correcte termen, want ik ben natuurlijk geen viroloog. Het is de eerste site die ik zelf heb gemaakt. Daarnaast heb ik nog andere projecten lopen. Soms probeer ik iets uit om bij te leren, soms is het om een probleem op te lossen. Zo heb ik een programma geschreven om de beveiligingscamera's thuis te back-uppen. Ik heb ook een project met microcomputers en mechatronica om een industriële machine te repareren. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in technologie en heb mezelf leren programmeren. Het begon met een boek over Excel en uiteindelijk ben ik bij Coderdojo beland. Ik vind het leuk om oplossingen te zoeken voor problemen. Laatst wilde ik 600 foto's downloaden van een website, waarvoor ik 600 keer moest klikken. Toen schreef ik een simpel programma dat alles automatisch voor me downloadde. Zo maak ik mijn leven makkelijker met technologie. Ik vind dat meer mensen een basiskennis programmeren moeten hebben. Het zou hen veel tijd en moeite besparen, zeker voor wie een kantoorjob heeft.' covidbe.web.app Mauro Druwel (12) wordt de jongste uitvinder van het land genoemd. Hij vond al een robot uit om meer water te drinken en een afwezigheidssysteem voor zijn school. 'Al van kleins af ben ik geïnteresseerd in technologie en alles wat toetsen heeft. Daarom zit ik sinds het eerste leerjaar bij Coderdojo, een club die overal in het land jongeren leert coderen. Mijn allereerste uitvinding was Coderstorm, een robotje dat wc-papier bracht wanneer je zonder zat op het toilet. Daarna was er Ami:go, een robot die elke dag bijhoudt hoeveel water je moet drinken, afhankelijk van temperatuur en sportactiviteiten. Al mijn uitvindingen zijn bedoeld om mensen te helpen. Als ik een probleem zie, dan denk ik meteen na over hoe ik dat met een apparaatje kan oplossen. Ik heb bijvoorbeeld een robot ontworpen die in de auto scant of er geen baby of huisdier wordt vergeten. Mijn uitvinding SafetyShark kan dan weer in een vijver of zwembad detecteren of er een kind in valt. Voor een vriend met suikerziekte heb ik iets gemaakt om de chip op zijn arm uit te lezen, zodat zijn mama niet steeds 's nachts moet opstaan om zijn suikerniveau te checken. Ik ben trots op al mijn uitvindingen. Het is leuk dat mensen ze bewonderen en soms ook mijn hulp inroepen. Mijn school had me bijvoorbeeld gevraagd om het afwezigheidssysteem te verbeteren. Voor mijn papa heb ik tijdens de lockdown een speciale lamp uitgevonden. Die monitort continu je status in Microsoft Teams en licht op in dezelfde kleur, waardoor de rest van het gezin kan zien wanneer hij in een meeting zit en we hem dus niet mogen storen. Ik weet nog niet of ik van uitvinden mijn beroep wil maken, want nu zie ik het vooral als een hobby. Daarnaast zwem ik ook heel graag. Ik zie het dus nog wel.' maurodruwel.beFran Van Labeke (21) ontwikkelde Glow, een patch om menstruatiepijn te verlichten, als project binnen haar studie. Nu wil ze deze femtech ook echt op de markt brengen.'Femtech, oftewel technologie voor vrouwen, is pas sinds enkele jaren echt in opmars. Al decennialang bedenkt men technologische oplossingen voor allerlei problemen, maar vrouwelijke kwaaltjes werden gewoon genegeerd. Ik ben blij dat ik nu mijn steentje kan bijdragen aan de revolutie van femtech. Krampen en pijn tijdens de menstruatie zijn een onderschat probleem. Een kersenpitkussen werkt goed, maar je kunt het moeilijk meenemen naar je werk. Daarom is er Glow: een patch die je op je onderbuik draagt, op de plaats waar je pijn voelt. Het is een dun lapje stof dat warmte afgeeft. Glow is het moderne kersenpitkussen, onzichtbaar onder je kleren. Met een powerbank kun je het een hele dag voorzien van stroom. De warmtestand is gebaseerd op medisch onderzoek naar de ideale temperatuur om pijn te verlichten. Later wil ik nog een luxueuze versie maken met wat meer elektronica erin, zodat je de temperatuur zelf kunt regelen via een app. Glow is ontstaan uit een opdracht voor mijn studie Industrieel Productontwerp. Uiteindelijk kon ik er zelfs mee afstuderen als bachelorproef. Binnenkort wil ik mijn prototype laten uitwerken door een maatwerkbedrijf, waarna het door een kleine groep vrouwen zal worden getest. Als alles goed verloopt, hoop ik Glow deze zomer op de markt te brengen. Ik beschouw mezelf niet als een techneut, maar ik wil zeker verder met femtech. Ik vind het heel boeiend en vanuit een feministisch standpunt wil ik vrouwen op deze manier ook helpen. Er bestaan immers veel meer vrouwelijke problemen waar nog steeds geen oplossing voor is gevonden.' Salma Nachi (23) en Gaëlle Maus (23) ontwikkelden CheckR, een virtual reality-device om risicopatiënten vroegtijdig te identificeren in de apotheek. 'Samen met Nikte Van Landeghem hebben we CheckR bedacht tijdens een hackathon van het farmabedrijf AbbVie aan de KU Leuven en UC Louvain, rond innovatieve ideeën voor in de apotheek. Wij studeren farmaceutische wetenschappen en Nikte is industrieel ingenieur. Dat bleek een gouden combinatie, want wij begrijpen hoe het er in een apotheek aan toegaat, en Nikte kon dat naar technologie vertalen. CheckR is een VR-spelletje waarbij in vijf minuten allerlei gezondheidsparameters worden gemeten, zoals je bloeddruk en je reactievermogen. Op die manier kunnen bepaalde risico's worden blootgelegd. De apotheker kan de gegevens interpreteren en je adviseren om naar de huisarts te gaan. Je krijgt dus geen diagnose, maar wordt doorverwezen als er risicofactoren zijn. We willen hiermee inzetten op preventie, omdat mensen meestal pas naar de huisarts gaan als ze een specifiek medisch probleem hebben. CheckR is eigenlijk een algemene check-up, maar dan op een laagdrempelige manier. Met ons idee hebben we de hackathon gewonnen. Daarna namen we met CheckR deel aan de KICK Challenge, die vooral focuste op het businessplan. Ook dat hebben we gewonnen. We willen CheckR nu echt op de markt brengen, maar zitten nog in de prototypefase. Momenteel doen we marktonderzoek bij apothekers, die er heel positief over zijn. Daarna staan ons nog onder andere klinische studies en subsidieaanvragen te wachten. Als alles goed verloopt, hopen we dat CheckR vanaf 2022 in de eerste apotheken te vinden zal zijn.'