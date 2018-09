Vrouwen kijken langer naar pornofoto's dan mannen

De onderzoekers van Emory-universiteit merkten ook op dat mannen vooral eerst naar de gezichten van vrouwen kijken en pas daarna de lichamen scannen.

Het gaat misschien in tegen de stereotypes die er heersen over wie er al dan niet geboeid is door pornografisch beeldmateriaal, maar vrouwen kijken langer naar foto's van heteroseksuele seks dan mannen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek aan de Amerikaanse Emory-universiteit dat in het magazine Hormones and Behavior werd gepubliceerd. De verklaring voor het verschil schuilt volgens de wetenschappers in anticonceptie.

Psycholoog Kim Wallen en zijn voormalige student Heather Rupp toonden foto's van vrijende koppels aan 30 vrouwen en 15 mannen tussen 23 en 28 jaar oud. De testpersonen droegen tijdens de proeven een hoogtechnologisch systeem dat de bewegingen van hun ogen volgde. Zo konden de wetenschappers bijhouden waar ze naar keken, in welke volgorde en voor hoe lang.

Wat opviel was dat het gedrag van vrouwen afhing van het feit of ze al dan niet de anticonceptiepil namen. Deden ze dat, dan ging hun aandacht vooral uit naar de algemene look van de foto en van de items die zich op de achtergrond bevonden. Namen ze de pil niet, dan gingen hun ogen sneller naar de delen van het lichamen die normaal gezien door kleren bedekt worden.

Opmerkelijk was dat mannen vooral eerst naar de gezichten van de vrouwen keken. Pas daarna liet ze hun ogen ook over de lichamen dwalen. Volgens de onderzoekers peilden de mannen zo naar het genot dat de vrouwen mogelijk uit de seks haalden. Bij een man is het namelijk duidelijk zichtbaar of hij opgewonden is.

'Een gezichtsuitdrukking is heel cryptisch, maar het is één van de manieren waarop we interesse of zin in seks kunnen tonen', aldus Wallen.