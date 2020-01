De yogatrend komt overgewaaid uit India. Hygge in huis hebben we te danken aan de Denen. De volgende hype zou weleens uit Japan kunnen komen. Dit is wat we kunnen leren uit het land van de rijzende zon.

Bosbaden en ikigai. Die twee Japanse woorden doken vorig jaar al op in ons vocabularium. Voor wie niet mee is: bosbaden wil zeggen dat je zonder afleiding gaat wandelen tussen de bomen. Ikigai betekent zoveel als 'doelgericht leven'. Wie 's ochtends een reden heeft om uit bed te komen, is simpelweg gelukkiger. Het zijn eenvoudige ideeën verpakt in een hip jasje: meer heeft de internetgeneratie niet nodig om een hype te creëren. Vijf Japanse fenomenen die het in 2020 weleens tot een trend kunnen schoppen bij ons - en waarom dat een goede zaak is.

1. Kawaii

Letterlijk betekent kawaii 'schattig' of 'lief'. Een pasgeboren baby is het toonbeeld van wat Japanners omschrijven als kawaii: onschuldig, speels en onbevangen. Onder de noemer kawaii komen volwassen vrouwen weg met Hello Kitty-outfits en opteerde de eerste minister van Japan enkele jaren geleden voor een leeuwencartoon als mascotte.

Critici beweren dat kawaii vrouwen verkleutert en onderdrukt. Aanhangers argumenteren dat de kawaii-cultuur kleur brengt in een maatschappij die in toenemende mate gebukt gaat onder stress, sociale druk en vereenzaming. Uiteraard los je die problemen niet op door je zwarte muts in te ruilen voor een roze exemplaar, maar het is de gedachte erachter die telt. Ja, het leven is soms zwaar en moeilijk, maar dat betekent niet dat we alles daarom bloedserieus moeten nemen. We mogen ook nog lachen, dansen en spelen. Zelfs in een Hello Kitty-pak.

Dit kleurrijke koppel zou bij ons op straat nogal wat aandacht trekken. In Japan zijn dit soort outfits de normaalste zaak van de wereld. © Getty Images

2. Japandi

Of het Japanse minimalisme. Op designvlak zijn Japanners zijn dol op drie dingen: strakke lijnen, natuurlijke materialen en een doorgedreven vakmanschap. Dit creëert een rust en een harmonie die ook terug te vinden is bij die andere populaire designlanden: Zweden en Denemarken. Geografisch gezien mogen die gebieden dan wel ver uit elkaar liggen, op interieurvlak zijn ze perfect complementair. Door de opkomst van massaconsumptie is vakmanschap lange tijd naar de achtergrond verschoven. Het wordt stilaan tijd om daar op grotere schaal verandering in te brengen. Voor de planeet, of desnoods voor je geweten. Wie zijn woonkamer een kleine upgrade wil geven zonder daarbij drastische veranderingen aan te brengen: kijk eens bij Japanse designers voor inspiratie.

Strakke lijnen en natuurlijke materialen vormen de basis voor de Japandi-stijl. © Getty Images

3. Katakurushii

Het Japanse woord voor stiptheid. Er zijn weinig andere culturen die zo hardnekkig vasthouden aan regeltjes, timings en afspraken. Dat is vervelend voor wie regelmatig de verplichte treintickets kwijtspeelt of graag voorkruipt in de rij. Het is een opluchting voor al wie afhankelijk is van diezelfde trein en graag lange wachtrijen vermijdt. Door de jaren heen heeft het begrip stiptheid bij ons wat reputatieschade opgelopen en eigenlijk is dat absurd. Netjes in een rechte rij wachten om ergens binnen te gaan is niet braaf en saai, maar efficiënt en praktisch. Dat geldt overigens ook voor treinen die altijd perfect op tijd zijn.

4. Kodawari

Een mindset waarin je je met minutieuze precisie aan een bepaalde taak kwijt. De motivatie voor die taak is intrinsiek, de uitvoering ervan tot in het kleinste detail geperfectioneerd. Passie en zelfdiscipline staan centraal, ongeacht of de buitenwereld dit opmerkt of niet. Die houding trekken de Japanners trouwens over de hele lijn door: in hun keuken en hun interieur, maar net zo goed in hun dienstverlening. Kodawari staat in schril contrast me het wijdverspreide Instagram-perfectionisme bij ons, dat vooral bedoeld is om te verdoezelen, eerder dan te excelleren. Een gemiste kans. Het kan wel degelijk anders.

Het Japanse perfectionisme is een zegen in de keuken. © Getty Images

5. Knuffelcafés

In Japan kan je op café niet alleen dieren knuffelen, maar ook mensen. De zogenaamde knuffelcafés bestaan ginds al een paar jaar. Ook in België komen de eerste initiatieven voorzichtig van de grond. Het principe is eenvoudig: tegen betaling mag je met een vreemde knuffelen om je huidhonger te stillen. Dat is goed voor de gezondheid, je stressniveau en voor je gelukshormonen. De kattencafés waren in no time een internationale hype, is het in 2020 eindelijk aan de knuffelcafés? We leven in een maatschappij met een groeiende groep singles waarvan we op z'n minst kunnen vermoeden dat zij af en toe verlangen naar een vrijblijvende knuffel. Het zou handig zijn als die groep mensen daarvoor bij zowel vrienden als vreemden terechtkan.

Bosbaden en ikigai. Die twee Japanse woorden doken vorig jaar al op in ons vocabularium. Voor wie niet mee is: bosbaden wil zeggen dat je zonder afleiding gaat wandelen tussen de bomen. Ikigai betekent zoveel als 'doelgericht leven'. Wie 's ochtends een reden heeft om uit bed te komen, is simpelweg gelukkiger. Het zijn eenvoudige ideeën verpakt in een hip jasje: meer heeft de internetgeneratie niet nodig om een hype te creëren. Vijf Japanse fenomenen die het in 2020 weleens tot een trend kunnen schoppen bij ons - en waarom dat een goede zaak is. Letterlijk betekent kawaii 'schattig' of 'lief'. Een pasgeboren baby is het toonbeeld van wat Japanners omschrijven als kawaii: onschuldig, speels en onbevangen. Onder de noemer kawaii komen volwassen vrouwen weg met Hello Kitty-outfits en opteerde de eerste minister van Japan enkele jaren geleden voor een leeuwencartoon als mascotte. Critici beweren dat kawaii vrouwen verkleutert en onderdrukt. Aanhangers argumenteren dat de kawaii-cultuur kleur brengt in een maatschappij die in toenemende mate gebukt gaat onder stress, sociale druk en vereenzaming. Uiteraard los je die problemen niet op door je zwarte muts in te ruilen voor een roze exemplaar, maar het is de gedachte erachter die telt. Ja, het leven is soms zwaar en moeilijk, maar dat betekent niet dat we alles daarom bloedserieus moeten nemen. We mogen ook nog lachen, dansen en spelen. Zelfs in een Hello Kitty-pak. 2. JapandiOf het Japanse minimalisme. Op designvlak zijn Japanners zijn dol op drie dingen: strakke lijnen, natuurlijke materialen en een doorgedreven vakmanschap. Dit creëert een rust en een harmonie die ook terug te vinden is bij die andere populaire designlanden: Zweden en Denemarken. Geografisch gezien mogen die gebieden dan wel ver uit elkaar liggen, op interieurvlak zijn ze perfect complementair. Door de opkomst van massaconsumptie is vakmanschap lange tijd naar de achtergrond verschoven. Het wordt stilaan tijd om daar op grotere schaal verandering in te brengen. Voor de planeet, of desnoods voor je geweten. Wie zijn woonkamer een kleine upgrade wil geven zonder daarbij drastische veranderingen aan te brengen: kijk eens bij Japanse designers voor inspiratie.3. KatakurushiiHet Japanse woord voor stiptheid. Er zijn weinig andere culturen die zo hardnekkig vasthouden aan regeltjes, timings en afspraken. Dat is vervelend voor wie regelmatig de verplichte treintickets kwijtspeelt of graag voorkruipt in de rij. Het is een opluchting voor al wie afhankelijk is van diezelfde trein en graag lange wachtrijen vermijdt. Door de jaren heen heeft het begrip stiptheid bij ons wat reputatieschade opgelopen en eigenlijk is dat absurd. Netjes in een rechte rij wachten om ergens binnen te gaan is niet braaf en saai, maar efficiënt en praktisch. Dat geldt overigens ook voor treinen die altijd perfect op tijd zijn. Een mindset waarin je je met minutieuze precisie aan een bepaalde taak kwijt. De motivatie voor die taak is intrinsiek, de uitvoering ervan tot in het kleinste detail geperfectioneerd. Passie en zelfdiscipline staan centraal, ongeacht of de buitenwereld dit opmerkt of niet. Die houding trekken de Japanners trouwens over de hele lijn door: in hun keuken en hun interieur, maar net zo goed in hun dienstverlening. Kodawari staat in schril contrast me het wijdverspreide Instagram-perfectionisme bij ons, dat vooral bedoeld is om te verdoezelen, eerder dan te excelleren. Een gemiste kans. Het kan wel degelijk anders. In Japan kan je op café niet alleen dieren knuffelen, maar ook mensen. De zogenaamde knuffelcafés bestaan ginds al een paar jaar. Ook in België komen de eerste initiatieven voorzichtig van de grond. Het principe is eenvoudig: tegen betaling mag je met een vreemde knuffelen om je huidhonger te stillen. Dat is goed voor de gezondheid, je stressniveau en voor je gelukshormonen. De kattencafés waren in no time een internationale hype, is het in 2020 eindelijk aan de knuffelcafés? We leven in een maatschappij met een groeiende groep singles waarvan we op z'n minst kunnen vermoeden dat zij af en toe verlangen naar een vrijblijvende knuffel. Het zou handig zijn als die groep mensen daarvoor bij zowel vrienden als vreemden terechtkan.