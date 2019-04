Helemaal zen in Kyoto: tuintoerisme is big business in Japan

Sebastiaan Bedaux Sebastiaan Bedaux is freelance televisie- en reisjournalist.

Vijftien stenen in een bad vol zorgvuldig geharkt grind. De beroemde tempeltuin van Ryoan-ji is zonder meer merkwaardig. Maar al even opvallend is de massa toeristen die er gehypnotiseerd naar staat te staren, alsof er een zenmoment in de lucht hangt.

Het bekende bamboebos van Arashiyama. © Sebastiaan Bedaux