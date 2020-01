Singles winnen aan status, seks wordt belangrijker en voor een bad gaan we steeds vaker naar het bos. Drie trends die 2020 zullen domineren.

We put the sing in single

Het spookbeeld van de happy single is doorspekt met cliché's. De roomijs lepelende cat lady, de rondslapende vrijgezel, de te veel wijntjes drinkende Tinderaars. Omdat ze ondertussen met zo veel zijn, en dus niet meer in één vakje passen, én omdat we als maatschappij langzaam maar zeker gaan beseffen dat relaties niet allemaal rozengeur en maneschijn zijn, en dat single zijn niet een poel miserie is, maar dat beide staten van zijn hun voor- en nadelen hebben, laten we die clichés eindelijk achter ons. De Single Positive Movement, noemen trendwatchers het en boegbeeld nummer één zijn Emma Watson en Lizzo, die naar eigen zeggen de sing in single zet. In 2020 beseffen ook bedrijven en beleidsmakers dat alleenwoners een grote, gelduitgevende groep zijn met hun eigen specifieke noden.

© Getty Images for MTV

Het bos in

Bosbaden. Je kon in 2019 geen boekhandel, wellnesscentrum of hip hotel binnenwandelen of je werd er mee om de oren geslagen. En dat zal in 2020 nog meer zo zijn. We halen massaal weer planten in huis, laten onze gsm thuis voor een stevige wandeling en gaan op weekend naar afgelegen boshutten en strandhuisjes. In de VS en Japan schatten de medische als de psychotherapeutische wereld de waarde van tijd in de natuur al iets meer in dan hier, en schrijft men in sommige centra in plaats van medicatie twee of drie wandelingen per week voor, omdat die zowel goed zijn voor onze bloeddruk als onze stemming. Bovendien is de lucht in bos, wei en duin een stuk minder vervuild dan in dreef, laan en straat, en kunnen we er dus letterlijk op adem komen.

© Photothek via Getty Images

Goede seks

Het is niet dat we ondertussen niet vaak genoeg over seks praten en schrijven. Dat doen we zeker. Maar het gaat nog heel vaak over gezondheid, problemen, over wat er kan mis gaan, en wat 'normaal ' is. Een van die problemen is de orgasmekloof, het feit dat vrouwen aanzienlijk minder orgasmes hebben dan mannen, en net daarom gaan we onszelf in 2020 bezighouden met de vraag of de seks die we hebben ook echt fijn is, stelt Stephanie Alys.

'Seks wordt na slaap en mindfulness een thema in de welness, en dus een deel van hoe we naar ons welbevinden kijken', vertelde de oprichter van MysteryVibe, die seksspeeltjes op maat van ene vrouwenlijf ontwerpen. 'Dat zal je merken aan nieuwe apps en producten, die seks niet zien als iets wat we doen, maar als een manier om een fijner leven te hebben. We doen niet meer gewoon wat er van ons verwacht wordt onze partner of wat porno ons voorschrijft, maar staan echt stil bij waar we zelf van genieten en wat onze partner genot schenkt. Alleen zo kunnen we die orgasmekloof dichten.'