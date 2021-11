Luister naar deze vier podcasts om je kennis over kunst bij te schaven.

THE LONELY PALETTE

Amerikaanse kunsthistorica en radiomaakster Tamar Avishai interviewt toevallige museumgangers over het kunstwerk dat voor hen hangt om het daarna volledig te ontleden. Van strekking tot sociale context en allerhande weetjes. Van Eyck, Magritte, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe, Mondriaan en Pollock passeren de revue. (Engelstalig) Van welk kunstwerk gaat jouw hart sneller slaan en waarom? Het is de centrale vraag van deze Nederlandse podcast. Ko van't Hek gaat in gesprek met curators, BN'ers - o.a. Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig over Damien Hirst - en iedereen ertussenin. Het levert mooie gesprekken op over kunst, maar vooral over het leven. (Nederlandstalig) Met deze podcast wil de Young Collectors Circle, een Nederlandse community van jonge kunstliefhebbers, bewijzen dat kunst verzamelen niet voorbehouden is aan de happy few: mensen met veel geld, kennis of op z'n minst grijze haren. Nienke van der Wal neemt je mee naar de collecties van tien bijzondere verzamelaars van diverse pluimage. In serie twee duikt de podcast in de studio van kunstenaars zelf. (Nederlandstalig) Wekelijks gaan een Britse acteur en een Britse galerist in gesprek met bekende curators, kunstenaars en galeriehouders over de verbindende magie van kunst. Geen zweverig gezwets, maar spontane babbels, zelfs met wereldsterren. De podcast telt intussen meer dan 165 afleveringen met onder andere Sir Elton John, Sir Paul Smith, Lena Dunham, KAWS en Gilbert & George.