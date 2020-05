Door de schaarste aan mondmaskers kregen de supermarkten op 23 maart een verbod op het verkoop ervan. Dat verbod wordt dinsdag opgeschort.

Vanaf morgen zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en in veel bedrijven. De regering besloot daarom dat ook supermarkten voortaan chirurgische maskers mogen verkopen. 'We hebben altijd gezegd dat de bevolking best textiele en herbruikbare maskers koopt', zei bevoegd minister Philippe De Backer vandaag bij VTM.

Omdat het dragen van de maskers wellicht nog een hele tijd verplicht zal zijn, geeft de regering de supermarkten ook de mogelijkheid om chirurgische maskers aan te bieden. 'We hebben er meer dan 300 miljoen kunnen bestellen, die komen nu met 5 tot 10 miljoen per week binnen', zei De Backer.

De supermarkten beschouwen de mondmaskers als niet-commerciële producten. Dat wil zeggen dat ze er geen winst op zullen maken.

Vanaf morgen zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en in veel bedrijven. De regering besloot daarom dat ook supermarkten voortaan chirurgische maskers mogen verkopen. 'We hebben altijd gezegd dat de bevolking best textiele en herbruikbare maskers koopt', zei bevoegd minister Philippe De Backer vandaag bij VTM. Omdat het dragen van de maskers wellicht nog een hele tijd verplicht zal zijn, geeft de regering de supermarkten ook de mogelijkheid om chirurgische maskers aan te bieden. 'We hebben er meer dan 300 miljoen kunnen bestellen, die komen nu met 5 tot 10 miljoen per week binnen', zei De Backer. De supermarkten beschouwen de mondmaskers als niet-commerciële producten. Dat wil zeggen dat ze er geen winst op zullen maken.