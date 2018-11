Studenten zetten sekswerk in de schijnwerpers

SexWorks!? Is een initiatief van CHanGE (Campaign for Sexual Health & Gender Equality) van de ngo UCOS. Met het onderzoeksproject wil UCOS wereldwijd meer draagvlak creëren om de strijd voor gendergelijkheid aan te gaan. Daarbij ijvert de organisatie ook voor een meer rechtvaardige toegang tot reproductieve gezondheid en voor het versterken van (kennis over) seksuele rechten.

Elk jaar zendt de organisatie een aantal studenten naar het zuiden. Eenmaal terug in eigen land werken zij vervolgens een campagne uit rond de opgedane kennis. Dit jaar resulteert dat in een pop-up expo in de Brusselse Ravensteingalerij. De studenten - twee van de VUB en één van de EhB - stellen hun fotografisch werk tentoon tijdens het drie weken durend festival SexWorks!?.

Dat festival wordt afgetrapt door Lisette Ma Neza, de Belgische kampioene Poetry Slam. Verder is er op 3 december een debat gepland over de sector van sekswerk en een avondvertoning van de film 'Sexy Money' uit 2014, op 11 december. SexWorks!? sluit af op 17 december - de Internationale Dag tegen Geweld op Sekswerkers.

Meer informatie over het festival vind je hier.