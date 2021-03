Seksuoloog Wim Slabbinck is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'De orgasmekloof in bed is nog niet gedicht.'

Wat er de laatste vijftig jaar op het gebied van emancipatie in het Westen is gebeurd, is een unicum in de culturele geschiedenis. Sinds de mens sedentair leeft, hebben vrouwen zich nog nooit eerder in deze positie bevonden. Dat is heel goed nieuws, maar het betekent ook dat deze positie nog heel kwetsbaar is.

Ik hoop dat vrouwen bij seks hun eigen plezier centraler zullen stellen

Ook op seksueel gebied zien we positieve evoluties. Maar al is er al veel werk verzet, er zijn ook nog grote uitdagingen: zo heeft 1 op de 2 meisjes jonger dan 25 geregeld pijn bij seks. Vrouwen masturberen ondertussen wel meer, maar de orgasmekloof in bed is nog niet gedicht. Biologieboeken tonen vaak de penis, maar geen clitoris.

Daarom hoop ik dat vrouwen in de toekomst seksueel autonomer worden, niet in dienste van de partner, maar ten dienste van wat ze zelf willen. Dat ze hun sekse omarmen, trots zijn op hun eigen lijf en bij seks hun eigen plezier centraler stellen.

Wat er de laatste vijftig jaar op het gebied van emancipatie in het Westen is gebeurd, is een unicum in de culturele geschiedenis. Sinds de mens sedentair leeft, hebben vrouwen zich nog nooit eerder in deze positie bevonden. Dat is heel goed nieuws, maar het betekent ook dat deze positie nog heel kwetsbaar is. Ook op seksueel gebied zien we positieve evoluties. Maar al is er al veel werk verzet, er zijn ook nog grote uitdagingen: zo heeft 1 op de 2 meisjes jonger dan 25 geregeld pijn bij seks. Vrouwen masturberen ondertussen wel meer, maar de orgasmekloof in bed is nog niet gedicht. Biologieboeken tonen vaak de penis, maar geen clitoris. Daarom hoop ik dat vrouwen in de toekomst seksueel autonomer worden, niet in dienste van de partner, maar ten dienste van wat ze zelf willen. Dat ze hun sekse omarmen, trots zijn op hun eigen lijf en bij seks hun eigen plezier centraler stellen.